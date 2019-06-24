Мединский заявил, что киностудию в Ялте нужно восстанавливать на частные деньги

Владимир Мединский считает, что для восстановления Ялтинской киностудии требуются средства частных инвесторов, а вовсе не деньги государства. Об этом он заявил на сессии «Цензура в российской культуре: миф или реальность» на форуме «Таврида». «Либо государство начинает за наш с вами счет восстанавливать студию, и непонятно, что будет, никто не знает. Но в большинстве случаев государственный бизнес неэффективен, − сказал Мединский, чьи слова цитирует ТАСС. − Либо находится частный инвестор, который выкупает эту землю вместе с забытыми полуразрушенными ангарами, там есть красивый участок земли. И восстанавливает эту студию».

Ялтинская киностудия принадлежит министерству культуры Республики Крым. Сейчас она входит в состав ГБУ «Крымский киномедиацентр». Студия находится в разрушенном состоянии, и уже несколько лет ведутся споры о том, как и на какие средства ее должны восстанавливать. Последним из обнародованных был проект создания на месте студии развлекательного комплекса «Кинопарк «Ялта» с открытыми кинотеатрами, музеем кинематографа и аллеей героев фильмов. Проект также предполагал частичное восстановление кинопроизводства. На создание кинопарка потребуется около пяти лет. Финальный вариант проекта планируется определить к декабрю 2019 года.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

24.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС