Владимиру Путину расскажут о будущем Ялтинской киностудии

Президенту России Владимиру Путину расскажут о том, каким будет будущее Ялтинской киностудии в Крыму. Процесс национализации компании завершился, и теперь завершены поиски направлений ее развития. Концепция развития Ялтинской киностудии будет подготовлена для представления президенту к 15 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Республики Крым Сергея Аксенова.

Власти республики рассчитывают на финансирование проекта из федерального бюджета, однако проект подразумевает и привлечение средств частных инвесторов.

Напомним, что проект возрождения Ялтинской киностудии курирует Никита Михалков. Согласно его предложениям, она должна превратиться в производственную базу, предоставляющую услуги для кинематографистов в Крыму. Однако для реализации этой программы необходимы значительные инвестиции, в том числе и со стороны республики Крым. Однако власти региона признали, что содержание киностудии им не по карману, и они намерены передать в федеральную собственность участок земли площадью около 14 га, на котором находится все студийное кинопроизводство.

22.09.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РГ