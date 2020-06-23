Крымские кинотеатры смогут возобновить работу с 1 июля

Кинотеатры на полуострове Крым смогут возобновить работу с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова руководителя аппарата Совета министров республики Ольги Дугаренко. В этот же день в регионе будут сняты ограничения на работу вахтовым методом, разрешат открыться театрам, а также детским лагерям, но, естественно, с соблюдением всех требований безопасности.
Открытие кинотеатров приурочено к началу полноценного курортного сезона. Его в Крыму планируют начать как раз 1 июля. С этого времени полуостров будет готов принимать жителей регионов России. Граждане, прибывающие в Крым из других стран, будут обязаны проходить карантин в обсерваторе.
В сообщении властей региона говорится, что все организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых с 1 июля возобновится, обязаны подать уведомление, в которых они берут на себя обязательства по соблюдению всех правил, установленных Роспотребнадзором.
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23.06.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
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