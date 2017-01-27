Крым хочет передать Ялтинскую киностудию в федеральное ведение

В судьбе многострадальной Ялтинской киностудии наметился новый поворот. Стало известно, что Крым настаивает на передаче объекта в федеральную собственность. Самостоятельно реализовать и профинансировать программу восстановления этой площадки республика не может.

«В прошлом году все бумажные, правовые работы завершены, и Ялтинская киностудия, скорее всего, будет передана на федеральный уровень, – рассказала министр культуры Крыма Арина Новосельская, wm. цитату приводят РИА Новости. – После этого к студииможет быть применена программа развития Фонда Кино и департамента по развитию кино. Скорее всего, будет так, во всяком случае, мы об этом пишем постоянно в Москву».

Ялтинская киностудия, расположенная на территории Крыма, является одной из старейших студий на территориии бывшего СССР. В 2000-е годы долгое время она принадлежала частному лицу и фактически пришла в полный упадок. В 2014-2016 годах студия была национализирована и перешла в республиканскую собственность. Год назад курировать возрождение Ялтинской киностудии взялся Никита Михалков, который заявил, что площадка должна стать современной производственной базой по обслуживанию технических интересов сторонних кинокомпаний и киностудий. Однако для реализации этой программы необходимы значительные инвестиции, в том числе и со стороны республики. Теперь власти Крыма в открытую признают, что содержание киностудии им не по карману и они намерены передать в федеральную собственность участок земли площадью около 14 га, на котором находится все студийное кинопроизводство.

27.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости