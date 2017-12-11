Союз кинематографистов переизбрал председателя

Никита Михалков переизбран на пост главы Союза кинематографистов России. Это произошло на съезде Союза, который проходил в московском Доме кино. На открытом голосовании Михалкову было отдано большинство голосов, однако официальные данные счетной комиссии с конкретными цифрами будут представлены позже. Вторым кандидатом на пост председателя был актер Виктор Балабанов.

«Я никогда не держался за место, – цитируют Михалкова «РИА Новости». – Настоящие сила, богатство и власть только тогда настоящие, когда они направлены на пользу других людей». Режиссер добавил, что сейчас «самое главное – воспитать достойных молодых людей, которым можно будет отдать в руки наш Союз».

Союз кинематографистов – общероссийская общественная организация, которая объединяет около 5 тысяч специалистов. Союз поделен на 13 гильдий, связанных с разными кинематографическими профессиями. Никита Михалков возглавляет Союз с 1998 года. Единственный раз его председательство подвергалось сомнению в 2009 году, когда в результате голосования должность получил Марлен Хуциев. Однако затем то голосование было признано нелигитимным, а часть кинематографистов, не согласных с решением, вышла из организации, создав альтернативный Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России (Киносоюз).

11.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости