Фестиваль «Окно в Европу–2019» назвал победителей

8 августа в Выборгском замке состоялась церемония закрытия XXVII Фестиваля российского кино «Окно в Европу», на которой были объявлены победители киносмотра. Главный приз в основном конкурсе «Игровое кино. Осенние премьеры» получила картина СМЕРТЬ НАМ К ЛИЦУ Бориса Гуца – комедийная мелодрама, снятая на смартфон.

В рамках фестиваля также проводилась официальная конкурсная программа фильмов, созданных в копродукции кинематографистов России и других стран – «Копродукция. Окно в мир». Главный приз в этой категории получил фильм ХРОНИКИ РТУТИ режиссеров Саши Кулак и Бена Геза, а создан он был при участии России и США.

В конкурсе неигрового кино лучшей была названа картина СВОЯ РЕСПУБЛИКА Алены Полуниной – фильм рассказывает об одном из подразделений батальона «Восток» на Донбассе.

В конкурс «Выборгский счет» включаются фильмы конкурса «Игровое кино. Осенние премьеры», «Копродукция. Окно в мир», а также фильмы, отмеченные наградами фестивалей и смотров российского кино, прошедших в период между прошлым и настоящим фестивалями «Окно в Европу». Проведение конкурса «Выборгский счет» и подведение его итогов осуществлялось по результатам голосования участников и зрителей фестиваля через мобильное приложение. Для того, чтобы отдать свой голос за картины, необходимо было посмотреть фильм, зайти в соответствующий раздел в мобильном приложении «Окно в Европу» и поставить оценку по 10-балльной шкале. Голосовать можно было, только находясь в кинотеатре «Выборг Палас», и только в течение двадцати минут после завершения показа этого фильма. По итогам зрительского голосования в конкурсе «Выборгский счет» победу одержала картина КАК НОВЫЙ Евгения Шелякина.

В конкурсе анимационного кино не было равных ленте «Лола живая картошка» Леонида Шмелькова.

В основных конкурсах XXVII Фестиваля российского кино «Окно в Европу» были представлены все виды кинематографа: документальные, анимационные, игровые фильмы. Всего в отборочную комиссию поступило 315 заявок на участие в конкурсных программах: игровое кино − 52 заявки, неигровое кино – 207 заявок, анимационное кино − 56 заявок.

В конкурсную программу «Игровое кино. Осенние премьеры» вошло 11 картин, среди которых – один дебют, три фильма представлены режиссерами, которые выпускают свой второй полнометражный игровой фильм, а также работы опытных авторов. Шесть фильмов из программы созданы при государственной финансовой поддержке, пять независимых проектов. В конкурсную программу неигрового кино вошло 23 картины, 12 из которых созданы при государственной финансовой поддержке. В конкурсную программу анимационного кино вошло 33 фильма, 16 из которых созданы при государственной финансовой поддержке.

27-й Выборгский кинофестиваль посвящен памяти выдающегося актера, кино- и театрального режиссера, сценариста Ролана Антоновича Быкова, 90-летие которого будет отмечаться осенью этого года.

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08.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Окно в Европу