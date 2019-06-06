Начинается прием заявок на конкурс короткометражек «Окно в Интернет»

Интернет-конкурс короткометражного кино и музыкальных клипов «Окно в Интернет» традиционного проходит в преддверии фестиваля российского кино «Окно в Европу». Каждый год через «Окно в Интернет» в Выборг попадают молодые таланты. Конкурс открывает новые имена и знакомит публику как с начинающими профессионалами, так и с амбициозными любителями из разных уголков нашей страны, а так же стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Два победителя конкурса будут приглашены для участия в XXVII фестивале «Окно в Европу», который состоится в Выборге со 2 по 8 августа 2019 года. Этот российский форум – главная площадка августа для отечественных кинопремьер и место встреч для профессионалов.

Победители конкурса «Окно в Интернет» получат возможность не только посетить мероприятия фестиваля, но и показать свою работу профессиональному сообществу, заявив о себе в пространстве отечественного кинематографа.

В конкурс «Окно в Интернет» принимаются игровые, документальные, анимационные фильмы и музыкальные клипы продолжительность от 30 секунд до 20 минут, снятые в 2018-2019 гг. Автор должен опубликовать свой фильм на YouTube или Vimeo (не обязательно в открытом доступе, достаточно сделать просмотр доступным исключительно по ссылке), ознакомиться с условиями конкурса и заполнить на официальном Интернет-ресурсе фестиваля заявку на участие.

Все фильмы-участники будут опубликованы на сайте фестиваля «Окно в Европу», где состоится зрительское голосование. Пользователи сети определят лучший фильм, автор которого получит путевку в Выборг (в дни проведения смотра) и ценные призы. Параллельно работы будет смотреть и оценивать профессиональное жюри, которое выберет второго победителя: он тоже будет приглашен на «Окно в Европу» и получит награду.

Создатели лучших по мнению зрителей игрового, документального, анимационного фильмов и клипа и участники, занявшие с первого по пятое место в зрительском рейтинге, получат «Золотую клубную карту» сети кинотеатров «Пять звезд». Победители конкурса будут оглашены 26 июля 2019 г. Лучшие фильмы конкурса «Окно в Интернет» будут показаны в рамках специальной программы фестиваля «Окно в Европу» в Выборге.

Конкурс «Окно в Интернет» проводится Оргкомитетом смотра ежегодно с 2013 года с целью популяризация творчества в области короткометражного кино и поиска новых талантов. Число участников растет с каждым годом. За победу в конкурсе традиционного соревнуются профессиональные кинематографисты и любители. Победителями «Окна в Интернет» в разные годы становились: режиссер Наталья Назарова с драмой «Светлячок», творческое объединения из Владивостока «KinoPALm pictures» с лентой «Кнут и пряник», документалисты Андрей Ананин с фильмом «Американская мечта» и Родион Бельков с лентой «Юнона»; Вика Привалова с анимационной лентой «Как Гоголь «Нос» написал», сестры Татьяна и Марина Мошковы с мультфильмом «Провода». В 2013 году победу с фильмом «Конечная остановка» одержал режиссер Арсений Гончуков, который впоследствии с полнометражной картиной «Сын» получил главный приз основного конкурса фестиваля «Окно в Европу». Таким видится организаторам идеальный путь начинающего кинематографиста: от участия в «Окне в Интернет» – к участию и победе не только в основной программе «Окна в Европу», но и на других престижных отечественных и зарубежных смотрах.

Заявки на участие в конкурсе «Окно в Интернет» принимаются до 30 июня 2019 года. Ознакомиться с условиями и заполнить заявку можно на сайте фестиваля «Окно в Европу».

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06.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Окно в Европу