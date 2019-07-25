Фестиваль «Окно в Европу» объявил программу

Объявлена программа и составы жюри кинофестиваля «Окно в Европу». 2 августа на церемонии открытия будет показан фильм режиссера Константина Худякова КОНЕЦ СЕЗОНА. Анимационную программу откроет премьера нового фильма Константина Бронзита ОН НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ КОСМОСА. Фильмом закрытия фестиваля станет новая лента Павла Руминова УСПЕХ.

В основных конкурсах XXVII Фестиваля российского кино «Окно в Европу» представлены все виды кинематографа: документальные, анимационные, игровые фильмы. Кроме того, в рамках конкурсной программы «Копродукция: «Окно в мир» будут представлены картины, созданные российскими кинематографистами в сотрудничестве с коллегами из Эстонии, Украины, США, Норвегии, Испании, Узбекистана, Армении, Финляндии, Польши.

Всего в отборочную комиссию поступило 315 заявок на участие в конкурсных программах: игровое кино − 52 заявки, неигровое кино – 207 заявок, анимационное кино − 56 заявок.

В конкурсную программу «Игровое кино. Осенние премьеры» вошло 11 картин, среди которых – один дебют, три фильма представлены режиссерами, которые выпускают свой второй полнометражный игровой фильм, а также работы опытных авторов. Шесть фильмов из программы созданы при государственной финансовой поддержке, пять независимых проектов:

− КАК МЫ ЗАХОТИМ (реж. Владимир Козлов);

− КАК НОВЫЙ (реж. Евгений Шелякин);

− НЕТ БОГА КРОМЕ МЕНЯ (реж. Дмитрий Давыдов);

− ПЕЧЕНЬ (реж. Иван Снежкин);

− ПРОСТОЙ КАРАНДАШ (реж. Наталья Назарова);

− СЕДЬМОЙ ПРОБЕГ ПО КОНТУРУ ЗЕМНОГО ШАРА (реж. Виталий Суслин);

− СЕМЬ ПЬЯНИЦ (реж. Сергей Кузнецов);

− СМЕРТЬ НАМ К ЛИЦУ (реж. Борис Гуц);

− ТАНЕЦ С САБЛЯМИ (реж. Юсуп Разыков);

− ЭЛЕФАНТ (реж. А. Красовский, в титрах не указан);

− Я СВОБОДЕН (реж. Илья Северов).

В конкурсную программу неигрового кино вошло 23 картины, 12 из которых созданы при государственной финансовой поддержке. В конкурсную программу анимационного кино вошло 33 фильма, 16 из которых созданы при государственной финансовой поддержке. Подробнее об участниках можно узнать на сайте кинофестиваля.

Учредителями фестиваля «Окно в Европу» являются Русско-Европейская киноассоциация (RECA), Министерство культуры РФ и Правительство Ленинградской области. Президент фестиваля − Армен Медведев. Генеральный продюсер − Геворг Нерсисян.

27-й Выборгский кинофестиваль будет посвящен памяти выдающегося актера, кино- и театрального режиссера, сценариста Ролана Антоновича Быкова, 90-летие которого будет отмечаться осенью этого года. В основу постера фестиваля положен кадр из пролога фильма АЙБОЛИТ-66.

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25.07.2019 Автор: Артур Чачелов