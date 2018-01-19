«Паддингтона» допускают до проката в этот уикенд

Российские зрители все-таки будут иметь возможность увидеть британскую семейную ленту ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 в кинотеатрах на этих выходных, сообщают «Ведомости». Министерство культуры согласилось пойти на уступки и выдало компании «Вольга» новое ПУ с датой старта 20 января. Таким образом, все желающие кинотеатры смогут показывать фильм на законных основаниях, уже начиная с этой субботы.

Информацию о решении проблемы с выпуском фильма сообщил глава «Вольги» Сергей Ершов и подтвердил Владимир Мединский.

Напомним, что ранее Минкультуры вернуло на изначальную дату старта другой иностранный фильм, «подвинутый» в угоду российскому кино – ленту БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ.

19.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости