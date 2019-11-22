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Российский проект «Пальма» выйдет в Японии в 2021 году

Для этой страны сделают специальную версию фильма

Фильм Александра Домогарова-мл ПАЛЬМА летом 2021 года выйдет в японский прокат. Картину выпустят под названием ИСТОРИЯ АКИТЫ И ПАЛЬМЫ. Дистрибуцией ленты будет заниматься Tokyo Theatres Co Inc. Соглашение об этом было подписано во время съемок первого блока для японской версии картины. В эту версию войдут дополнительные сцены, снятые в Японии с участием российских и местных актеров.

Второй блок съемок пройдет в январе 2020 года в провинции Акита на острове Хонсю. Планируется, что в них примет участие фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее собака Масару породы акита-ину. 

Сценарий «Пальмы»  основан на реальных событиях, происходивших в 1974-1976 годах во «Внуково». Оставленная в московском аэропорту собака несколько лет верно ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел.

Главные роли в фильме играют Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов, Ян Цапник и другие. Для исполнительницы Пальмы – 7-летней овчарки Лилии  – это первая главная роль в большом кино.

Российским прокатчиком картины выступает компания ЦПШ, которая выпустит «Пальму» на широкие экраны 4 июня 2020 года.

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22.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Марс Медиа

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