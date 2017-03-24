«Могучим рейнджерам» ужесточили прокатный рейтинг

Вечером 24 марта компания WDSSPR разослала партнерам сообщение о том, что подростковому экшну МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ, который она выпустила в прокат в четверг 23 марта, изменен возрастной рейтинг. Теперь картина должна показываться с маркировкой 18+, доступ детей и несовершеннолетних на ее сеаны должен быть запрещен. Первый день в кинотеатрах картина работала с рейтином 16+. Ее кассовые сборы на территории России составили 7 млн рублей, и с таким стартом по итогам уикенда она могла бы претендовать на результат в 50-55 млн.

В своем сообщении прокатная компания не поясняет, чем вызвано ужесточение прокатного рейтинга фильма. Однако, напомним, что 23 марта депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился информации о том, что в картине присутствует персонаж нетрадиционной ориентации и потребовал вовсе изъять ее из проката.

24.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: WDSSPR