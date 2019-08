REALIST WEB FEST − 2019 назвал победителей

Единственный в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST завершился в Нижнем Новгороде. Смотр организованный мультимедийным проектом The Digital Reporter при поддержке правительства Нижегородской области и Администрации города Нижнего Новгорода, проходил со 2 по 6 августа. На участие в фестивале были поданы рекордные 1300 заявок. В основной конкурс вошли 33 проекта − 10 российских веб-сериалов и 23 из США, Аргентины, Канады, Великобритании, Испании, Израиля, Сингапура, Италии, Финляндии, Бельгии, Китая и Германии.

Профессиональное жюри REALIST WEB FEST назвало лучшим сериалом смотра российский проект «Миллионер из Балашихи», рассказывающий о молодом предпринимателе, который по ошибке вместо булочной приобретает секс-шоп и пытается не прогореть в этом бизнесе.

Лучшим режиссером стал Шота Гамисония за веб-сериал «В постели» (Россия). Это история об отношениях между мужчинами и женщинами в постели, особенно об изнурительной сексуальной жизни Ани и Андрея, о радостной и эмоциональной любви Ларисы и Дениса, об одиночестве Кати и беспорядочной сексуальной жизни Жени.

Приз за лучшую идею получил проект «1968. Digital» Михаила Зыгаря, Карена Шаиняна и Тимура Бекмамбетова. Каждая из 35 серий сериала 1968.DIGITAL − это история реального героя 1968-го года, рассказанная через экран смартфона, который мог бы у него быть. Габриэль Гарсиа Маркес пишет свой роман в «Заметках» на телефоне, у группы «Битлз» есть чат в WhatsApp, Энди Уорхол постит фотографии со своих выставок в инстаграм, Мик Джаггер выкладывает будущие хиты в Soundcloud, Гагарин переписывается и постит фотографии во ВКонтакте. Мы рассказываем о событиях по всему миру, определив-ших жизнь и ценности людей на полвека вперед: как 1968 год изменил культуру и общество, почему началась сексуальная революция, а борьба за права человека стала мейнстримом.

Награду за лучший сценарий разделили веб-сериалы «Тупик» (Израиль) и «Театралы» (США). Действие комедийного веб-сериала «Тупик» разворачивается в постапокалиптическом Иерусалиме после ядерной войны. Подростки Ярден и Кинерет бродят по полуразрушенному городу в поисках их пропавшего младшего братишки. В каждом новом эпизоде герои знакомятся с выжившими жителями того, что раньше было Израилем,- и оказывается, что жизнь в стране не особо изменилась. Главная героиня «Театралов» − широко известный в узких театральных кругах режиссер − остается без работы и вынуждена согласиться на должность руководителя любительской труппы в родном университете.

В номинации «Лучший персонаж» победили «Болдиук и Брадок» (Бельгия) и «Ночь любви»(Аргентина). По сюжету ««Болдиук и Брадок» сценарист Болдиук никак не может дописать финал одной из своих историй. Заколдованный живущей по соседству ведьмой, он попадает в фантастический и пугающий мир, населенный его собственными, не до конца придуманными и продуманными, созданиями − «шпунцами». К счастью, там же находится некто по имени Брадок − тот еще тип с причудами и странной прической, который, однако, единственный, кто может помочь Болдиуку спастись от шпунцев и вернуться домой.

Планирование свадьбы в большой семье - что может быть смешнее? «Ночь любви» изменит все ваши представления об этом событии. Вики Брунетти − феминистка и бунтарка либеральных взглядов − объявляет родственниками, что выходит замуж. Ее консервативная мама и глава всего семейства Нора вне себя от счастья. Вместе им предстоит пройти все этапы подготовки к торжеству и пережить все связанное с этим безумие.

Награду от проекта The Digital Reporter совместно с RuTube получил российский проект «Коллежский асессор». Приз подразумевает международную поддержку сериала, в частности отправку на международные фестивали. А RuTube в свою очередь разместит его на своих платформах с 20 млн пользователей.

Лучшим пилотом был признан российский «Закон и беспорядок». Это криминальная комедия в лучших традициях Гая Ричи. Русская мафия орудует в небольшом городке Лытк-Анжелес. Лысые бандиты в татуировках убивают одного колумбийца за другим. Остановить весь этот беспредел пытаются ирландский решала Юстас Линч и два детектива: сдержанный Дик Моби и его глуповатый молодой напарник Салли. Впрочем, главным в этой жестокой гангстерской войне остается зритель − история интерактивна. Также «Закон и беспорядок» был удостоен отдельного приза от онлайн-кинотеатра ОККО, который предоставит проекту финансирование в размере 300 тысяч рублей на продакшн.

По итогам зрительского голосования международного конкурса WEB-START, в котором девять киношкол во время фестиваля снимали пилотные эпизоды, победителем стала работа от Кино.Платформы Potential.

В основное жюри этого года входили российская актриса Дарья Мороз, директор Сеульского веб-фестиваля, режиссер, основатель и директор Asia Web Awards Янг Ман Канг, а также победители REALIST WEB FEST прошлого года − российская актриса, режиссер веб-сериала «Бар “На грудь”» Ирина Вилкова, казахстанский актер («МакМафия» и «Марко Поло»), режиссер веб-сериала «Всемогущий» Ерден Телемисов, режиссер уругвайского веб-сериала «Отель “Романов”» (Hotel Romanov) Гастон Арманьо, режиссер немецкого веб-сериала «За грехи наши» (The Man for Your Sins) Йоахим Юнг, режиссер израильского веб-сериала «Парикмахерская Хани» (Hani's Barber Shop) Томер Верехсон.

В жюри пилотов были главный редактор «Мегафон ТВ» Александр Фельдман, креативный продюсер «ТНТ Премьер» Анна Гудкова, креативный директор, руководитель отдела производства и продвижения контента онлайн-сервиса AMEDIATEKA и каналов AMEDIA TV Александра Нелюбина, руководитель контентного маркетинга в онлайн-кинотеатре ivi Анна Линькова, менеджер по маркетингу компании «Ростелеком» Анна Самарская, руководитель отдела монетизации цифровых медиа и трансмедиа проектов «СТС Медиа» / More.tv Антон Савельев, директор по работе с партнерами Ruform Армен Айрапетян, генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий, креативный продюсер «Яндекс Студии» Маруся Трубникова, главный редактор видеосервиса START Михаил Клочков, руководитель видеонаправления Центра нелинейного контента МТС Олеся Мысова, генеральный директор MEGOGO в России Виктор Чеканов.

REALIST WEB FEST – единственный в России фестиваль веб-сериалов, впервые он прошел в 2018 году Нижнем Новгороде. С конца 2018 года он стал частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC).

