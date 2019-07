Realist Web Fest объявил участников конкурсной программы

Единственный российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдет в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа 2019 года, объявил участников конкурсной программы. В основной конкурс вошли 33 проекта − 10 российских веб-сериалов и 23 − из США, Аргентины, Канады, Великобритании, Испании, Израиля, Сингапура, Италии, Финляндии, Бельгии, Китая и Германии.

Также в отдельную программу «Конкурс первых серий» были отобраны 10 участников − 6 сериалов из России и проекты из США, Германии, Австралии и Италии.

В этом году для участия в фестивале было подано 1300 заявок, год назад их было всего 150. Увеличилась и география фестиваля − веб-сериалы были присланы из более чем 30 стран мира: США, Австралии, Канады, Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Болгарии, Ирана, Индии, Нигерии, Польши, Финляндии, Уругвая, Аргентины, Бразилии, Новой Зеландии, Сингапура, Китая, Венгрии, ЮАР, Перу, Швейцарии, Чили, Израиля, Колумбии, Коста Рики, Турции. Более 200 заявок пришли на фестиваль от российских авторов.

В числе российских участников основного конкурса:

− проект Тимура Бекмамбетова, Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна «1968. Digital», действие которого происходит на «экране смартфона» Энди Уорхола, Джона Леннона, Владимира Высоцкого и других;

− одновременно драма и комедия в постельных историях веб-сериала «В постели»;

− карельская вариация «Черного зеркала» об ужасах современных технологий «Пиксельный разум»;

− мотивирующие и смешные истории о тяжелой жизни в исполнении персонажей русских народных сказок «Жизнь как в сказке»;

− история о русских хакерах, которые пытаются взломать интернет «Russian Hackers Life» от известной студии «Дикий Digital»;

− вертикальный веб-сериал прошлогоднего гостя REALIST WEB FEST «Коллежский асессор» в духе приключений Фандорина;

− один из самых успешных примеров креативной рекламы: проект «Миллионер из Балашихи»;

− адаптации произведений Чехова в проекте «Чехов: Screenlife», снятые командами студентов Высшей Школы кино «Арка» под кураторством кинокомпании «Базелевс» Тимура Бекмамбетова;

− драма об актерских буднях «Типа кино» при участии Сергея Безрукова; веб-сериал на основе историй из известного интернет-сообщества «Подслушано».

Среди зарубежных участников:

– американская комедия про уроки феминизма FEM101 (США);

− ситком про трудности перевода, большую аргентинскую семью и женщину на грани свадьбы Noche de Amor;

− реалистичное канадское мокьюментари Blackout про опасности хождения во сне;

− черно-белый британский нуар Frank про человека, который решает любые проблемы, пока они не становятся слишком личными;

− испанская вариация на тему «Портрета Дориана Грея» про модного фотографа с популярным инстаграмом Dorien;

− испанская драма о лежащем в коме герое и происходящих вокруг него открытиях и откровениях его посетителей Puntu Koma;

− американское закулисье профессионального и любительского театра Theatre people;

− постапокалиптическая драма из Испании El Himno Mundial про талантливого недооцененного хирурга;

− ДМБ по-израильски Gimel;

− яркая подростковая драма из Сингапура Sleeping Beauty and the Man in the Red Suit о том, что прежде чем знакомиться с девушками на вечеринках, на них надо попасть;

− сингапурский детектив Queen of Hearts о поисках девушки-инфлюенсера, пропавшей сразу после того, как она нашла себе пару;

− баскское фэнтези In the Land of The Wolves − поклонение эпохе VHS;

− итальянская мистика Anachronisme про затворника с тяжелым прошлым;

− короткие и смешные зарисовки из Бразилии о донорах спермы Donors;

− особенности русских народных сказок по-фински End Unsung;

− абсурдистская бельгийская фантасмагория Boldiouk & Bradock про сценариста в кризисе, который наяву встречает вымышленных персонажей;

− немецкая документалка о поисках VHS и оммаж уходящей натуре видеосалонов VideoHunterS;

− британское анимационное скетч-шоу Explicit Biscuit – Unleashed, по уровню абсурда не уступающее юмору Monty Python;

− комедийный хоррор из Британии Demonologist For Hire об изгнании дьявола;

− вертикальная комедия-инструкция к тому, как стать успешным актером в Британии STU, MY NAME IS STU;

− сатирический мультфильм Dead End про жизнь в Израиле после апокалипсиса;

− китайская версия «10 негритят», где все подозреваемые закрыты на одном корабле Deep Lone;

− уругвайские юмористические пародийные этюды на тему «третьего возраста» и «старости в радость» Las Paquitas del Humor.

В «Конкурс первых серий» вошли следующие российские пилоты:

− «#Сценаристы» о студентах Российского государственного социального университета, которые делают первые шаги в кино, учась напротив главного кинематографического вуза страны − ВГИКа;

− убойное хрелище в лучших традициях Гая Ричи «Закон и беспорядок»;

− жесткий нуар «Мизантроп» о детективе в российском «городе грехов»;

− стильная артхаусная драма «Я иду искать» о принятии себя от создателей одного из самых известных российских веб-сериалов «Это я» Андрея Феночки и Елизаветы Симбирской;

− сюрреалистическая драма «Аркадий» про медведя, работающего в полиции;

− жесткая, но сексуальная антиутопия «Неправильные»про страну, в которой нет секса, от режиссера Владимира Мирзоева.

Среди иностранных пилотов в конкурс отобраны:

− высокохудожественная комедия из США The Genius о поисках Бэнкси;

− немецкая драма Pandas don’t cry о группе неблагополучных подростков, которые оказываются на «терапевтической» ферме, чтобы начать новую жизнь;

− австралийская трагикомедия Cooking With Dog Food о том, что собака человеку – настоящий и возможно единственный друг;

− итальянская трагикомедия Rudi о том, как выжить, если ты зомби.

По словам генерального продюсера Realist Web Fest Антона Калинкина, нынешняя ситуация с резким увеличением количества российского веб-контента и его выход на международный рынок напрямую связаны с успехом первого фестиваля Realist Web Fest. «В этом году мы получили на наш фестиваль почти в три раза больше заявок от российских производителей веб-сериалов, чем в прошлом, − говорит Калинкин. − Одновременно с количеством растет и качество – российский контент сегодня можно с уверенностью назвать конкурентоспособным. Немаловажно и возрастающее доверие авторов к самому фестивалю, который в этом году стал частью Международного чемпионата мира по веб-сериалам, увеличил количество фестивалей-партнеров и укрепил свою позицию на мировой карте веб-движения».

Победителя REALIST WEB FEST определит международное жюри, куда войдут победители фестиваля в прошлом году, а также российские режиссеры, актеры, профессионалы digital-индустрии. Помимо главного приза – за лучший веб-сериал – судьи выберут лучшего режиссера, лучший сценарий, лучшую идею и персонажа, а также лучший пилот.

В рамках фестиваля также состоится дискуссия о монетизации веб-контента с представителями мировой digital-индустрии и создателями успешных веб-сериалов.

Среди гостей фестиваля будут представители крупнейших онлайн-кинотеатров и интернет-платформ, программные директора и отборщики зарубежных веб-фестивалей из Германии, Испании, Южной Кореи.

В этом году в рамках фестиваля впервые пройдет международный WEB BATTLE пилотных эпизодов веб-сериалов, снятых в Нижнем Новгороде во время фестиваля.

