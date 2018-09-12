ГК «Рики», Alibaba Group и РЭЦ подписали соглашение о сотрудничестве

Группа компаний «Рики», китайская компания Alibaba Cultural Media and Entertainment Group, являющаяся подразделением Alibaba Group, и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Стороны договорились сотрудничать на стратегическом уровне в направлении финансирования, производства, продвижения и распространения в Китае и во всем мире нового анимационного контента, создаваемого в России, а также лицензионной продукции и товаров, основанных на данном контенте. В Китае основной платформой для продвижения новых медиапроектов станет крупнейший китайский сервис для видеохостинга YouKu, который принадлежит холдингу Alibaba Group.

Соглашение подписали генеральный продюсер ГК «Рики» Илья Попов, генеральный директор анимационного центра YouKu, Alibaba Cultural Media and Entertainment Group, Сунь Гэн и генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев.



«В продолжение нашего сотрудничества с крупнейшими китайскими компаниями по совместному созданию нового контента, которое началось год назад с проекта «Панда и Крош», мы расширяем и укрепляем свое присутствие в Китае подписанием большого соглашения с Alibaba Group, – комментирует заместитель генерального продюсера по международному развитию ГК «Рики» Диана Юринова. – Мы запустим сразу целый пул анимационных проектов, одинаково интересных для аудитории не только двух наших стран, но и всего мира. В лице компании Alibaba Group мы нашли сильного стратегического партнера, который максимально широко представит наши новые совместные проекты современной китайской аудитории, которая с каждым годом становится все более требовательной к качеству детского контента».

«Особенно важное значение Youku придает партнерским взаимоотношениям с группой компаний «Рики», – прокомментировал генеральный директор анимационного центра YouKu, Alibaba Cultural Media and Entertainment Group, Сунь Гэн. – Мы надеемся, что наша совместная работа откроет новые возможности для эффективного сотрудничества в сфере анимационной индустрии Китая и России».

«Международный копродакшн и дистрибуция в сфере создания контента – одно из важнейших направлений развития бизнеса в международном направлении, – сказал глава «Российского экспортного центра» Андрей Слепнев. – РЭЦ активно поддерживает экспортно ориентированные проекты, позволяющие укреплять позитивный имидж России за рубежом. Сотрудничество группы компаний «Рики» с Alibaba Group в сфере девелопмента, производства и продвижения в Китае и в мире нового анимационного контента, создаваемого в России, укрепит и преумножит бизнес-сотрудничество обеих стран».

IV Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, на острове Русский, 11–13 сентября.

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12.09.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ГК «Рики»