Фильм продюсера Александра Роднянского будет представлен в Берлинале

В рамках программы Panorama Special 67-го Берлинского кинофестиваля состоится мировая премьера фильма РЕКВИЕМ ДЛЯ МИССИС ДЖЕЙ сербского режиссера Бояна Вулетича. Картина является копродукцией Сербии, Болгарии, Македонии и России. С российской стороны в проекте участвовала компания продюсера Александра Роднянского.

«Я был рад стать частью этого проекта и особенно рад, что премьера этого фильма состоится именно в Берлине – это лучшее место для старта его международной фестивальной жизни. – комментирует Роднянский. – Это черная сатирическая комедия, острая и актуальная и утверждающая торжество жизни».

Картина рассказывает о временах переходного периода и экономического кризиса Восточной Европы. Старое лицо социализма исчезает, система ценностей меняется, что, в свою очередь, неизбежно ведет к кризису идентичности. Главная героиня фильма, обычная сербская женщина, отчаявшись, решает свести счеты с жизнью. Но ее план по самоубийству, как, впрочем, и очень многое в эпоху перемен, не так просто осуществить.

Следующим проектом компании Александра Роднянского станет новый фильм режиссера Андрея Звягинцева с рабочим названием НЕЛЮБОВЬ. О том, когда и где состоится его премьера пока не сообщается.

25.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: A.R. Films