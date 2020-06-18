«Роскино» представит российскую киноиндустрию на Marché du Film

«Роскино» примет участие в Каннском кинорынке Marché du Film, который пройдет в этом году в формате онлайн с 22 по 26 июня. Компания представит виртуальный стенд, на котором зарубежные партнеры смогут познакомиться с новыми российскими проектами. Свое участие в мероприятии подтвердили более десяти кинокомпаний.

Виртуальный стенд станет в этом году основной площадкой для продвижения отечественного кинематографа на международном рынке. В программе работы стенда – презентации проектов, завершенных или находящихся на стадии постпродакшена, онлайн-показы, видео-встречи и онлайн-дискуссии.

«Мы не рассматриваем стенд на площадке Каннского кинорынка как отдельные проекты студий − для нас это презентация отечественных кинопроектов в целом, возможность показать зарубежным партнерам разнообразие и высокий уровень нашего кино, − отметила министр культуры РФ Ольга Любимова. − По итогам прошлого Marche du Film российские фильмы показали более чем в 100 странах, и я надеюсь, что, несмотря на непривычный для всех формат, мы сможем сохранить позитивную динамику продвижения российского контента за границей».

«Каннский кинорынок Marche du Film остается ключевым для российских кинокомпаний, − говорит генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова. − Онлайн формат позволяет представить зарубежным партнерам новые фильмы и анимацию из России в виртуальном павильоне, несмотря на нестабильную ситуацию в мировой киноиндустрии. Мы видим, что тренд на российский контент сохраняется, интерес к рынку растет, что показал и только что завершившийся Key Buyers Event: Digital Edition. Уверены, что на Каннском кинорынке компании смогут продолжить начатые на Key Buyers Event переговоры и финализировать сделки, а «Роскино» продолжить выполнять свою функцию главного источника информации по российской делегации и национальной индустрии в целом для зарубежных партнеров».

22 июня в 14-00 в рамках кинорынка пройдет онлайн-сессия компании «Роскино» «Копродукция с Россией. Истории и выводы». Спикерам мероприятия станут Наталья Дрозд и Юсси Рантамаки, Артем Васильев и Дариуш Яблонский, Илья Стюарт и Сол Бонди. Они обсудят совместные международные проекты и поделятся своими впечатлениями от работы в России. Модератором дискуссии выступит генеральный директор компании Евгения Маркова. Посмотреть дискуссию можно будет 22 июня в 14.00.

На виртуальном стенде будут представлены проекты многих российских кинокомпаний. Компания Art Pictures Studio представит два уже известных проекта, созданных в партнерстве с кинокомпанией «Водород»: научно-фантастический триллер Егора Абраменко СПУТНИК и документальный фильм БОНДАРЧУК о режиссере, актере и сценаристе Сергее Бондарчуке. Кроме того, компания презентует проект «Марс Медиа Энтертейнмент» − семейный фильм ПАЛЬМА, который выйдет в прокат в 2020 году. Это история о верности, дружбе и любви. У фильма будет две версии: одна для российского проката, вторая – для Японии.

Кинопрокатная компания Russian World Vision проведет презентацию своих новых проектов 22 июня (Russian World Vision line-up). Будут представлены картины: уже проданный на большое количество территорий фильм КРАСНЫЙ ПРИЗРАК, основанная на воспоминаниях многочисленных блокадников драма БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК, фильм ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН, рассказывающий о советских футболистах, приехавших в 1945 году в Великобританию, чтобы сразиться с легендарными английскими клубами. Кроме этого, в лайн-апе компании драма ПОРТ, лирическая комедия ГУДБАЙ, АМЕРИКА, приключенческая комедия СМОТРИ КАК Я, триллер AD LIBITUM, комедия БЕЗУМНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ и фильм ужасов АТАКАН. КРОВАВАЯ ЛЕГЕНДА. 25 июня пройдет онлайн-показ картины Юрия Быкова СТОРОЖ.

Компания MIRSAND Ltd представит специальные материалы по двум будущим проектам Тимура Бекмамбетова. Это первый в мире вертикальный блокбастер ДЕВЯТАЕВ и screenlife-триллер ХОЧУ В ИГРУ. Последний расскажет о «игре» в соцсетях, которая поначалу кажется безобидной, но затем превращается в настоящую детективную гонку, где под угрозой оказывается жизнь мальчика. Съемки проекта недавно стартовали.

Компания «Совтелеэкспорт» (ВГТРК) представит свои исторические проекты − «Екатерина. Самозванцы», «Годунов», «Анна Каренина». Также состоится скрининг сериала «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли.

«Союзмультфильм» представит три полнометражных приключенческих фильма − СУВОРОВ, В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ и ГОФМАНИАДА.

ГК «Рики» представит новый анимационный полнометражный фильм ФИННИК, режиссера Дениса Чернова, который находится в производстве. Также компания представит полнометражный анимационный спин-офф популярного сериала для дошкольников «Тима и Тома» под названием СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. Фильм находится на стадии девелопмента и предназначен для самых маленьких зрителей.

В презентации Rock Films фильм Алексея Учителя под рабочим названием ЦОЙ, который расскажет историю знаменитого российского певца под новым углом, драма о взрослении КИТОБОЙ режиссера-дебютанта Филиппа Юрьева, а также еще одна дебютная драма − фильм Дмитрия Рудакова СЕНТЕНЦИЯ. Все заявленные проекты находятся в статусе пост продакшна и будут завершены в ближайшее время.

Компания Mint Films на кинорынке проведет скрининг фильма ЗИМА, а также выставит на продажу готовые проекты: БИТВА, ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ и «Коронация». Vega Film представят проекты ВАЛЬТЕР, КОНФЕРЕНЦИЯ, У НЕЕ ДРУГОЕ ИМЯ. В пакете компании Revolution Film − триллер БЕГ о чемпионе по легкой атлетике Сергее Бороздине. и комедия Максима Свешникова НЕФУТБОЛ. Sputnik Vostok Production представит экранизацию пьесы Ярославы Пулинович ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ. Работы по фильму завершились несколько месяцев назад. В рамках рынка планируется скрининг 22 июня в 18.00. Второй проект − кинофильм РЕКА.

В программе Каннского кинорынка Marché du Film также будут представлены отдельные стенды дистрибьюторов «Централ Партнершип» и Planeta Inform. На стенде ЦПШ будут представлены эксклюзивные материалы по фильму СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ. Также компания представляет ЧЕРНОБЫЛЬ: БЕЗДНА Данилы Козловского, фильм ОГОНЬ Алексея Нужного и спортивную драму СТРЕЛЬЦОВ. Planeta Inform представит как уже знакомый зарубежным байерам проект КАЛАШНИКОВ, байопик НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ и спортивную драму ОДИН ВДОХ. Кроме того, будет представлен первый футадж по новому проекту собственного производства − хоррору БЫВШАЯ.

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18.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РОСКИНО