СТС хотят лишить прав на бренд «Три кота» в некоторых категориях товаров

СТС оказался вовлечен в спор вокруг прав на товарный знак «Три кота». Об этом сообщают «РИА Новости». В Суд по интеллектуальным правам на канал подала в суд краснодарская торгово-промышленная компания «Рости». Она занимается удобрениями, семенами и средствами защиты растений. Компания требует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака

«Три кота» − название детского мультсериала, который снимается по заказу СТС. Данный товарный знак на свое имя телеканал зарегистрировал в 2017 году. Права распространяются на семь классов товаров (в том числе косметику, печатные издания, книги, ткани, мясо, молоко, мороженое, пиво) и два класса услуг (теле- и радиовещание, производство видео- и телефильмов, шоу-программы и т.п.).

Истец настаивает, что бренд более трех лет не используется для класса товаров, включающего в себя медицинские и ветеринарные препараты, пищевые добавки для человека и животных, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды. Требование «Рости» отметить регистрацию товарного знака касается именно этой категории.

Слушания по делу назначены на 21 июня. Суд уже привлек к спору Роспатент.

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30.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости