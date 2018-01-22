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На Sundance прошла премьера нового проекта Бекмамбетова

Лента Search продолжает традиции десктопного кино

На крупнейшем в США кинофестивале независимого кино Sundance состоялась премьера нового проекта Тимура Бекмамбетова – детективного триллера SEARCH. Фестивальные показы этой картины состоялись в рамках программы NEXT. Ранее интернет-издания The Playlist и dead.com называли проект одним из самых ожидаемых на киносмотре.

Лента рассказывает о пропавшей девочке-подростке, которую ищут ее отец (Джон Чо) и детектив (Дебра Мессинг). Режиссером фильма выступил 25-летний Аниш Чаганти. Действие фильма целиком разворачивается на экранах компьютеров и других гаджетов героев. Таким образом, SEARCH продолжает развитие жанра Screen Life, начало которому положил фильм Лео Габриадзе УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ, спродюсированный кинокомпанией «Базелевс» в 2014 году.

В понедельник, 22 января, стало известно, что права на дистрибуцию SEARCH во всем мире приобрела компания Sony Pictures Worldwide Acquisitions. Сумма сделки составила $5 млн.

Интересно, что еще одной картиной Screen Life стал остросюжетный фильм ПРОФАЙЛ Тимура Бекмамбетова. Премьера этой картины состоится в феврале на Берлинском кинофестивале. Фильм выйдет в кинотеатральный прокат в России, но дата релиза пока не сообщается. Зато уже 22 марта в кинотеатрах страны появится другой продюсерский проект Бекмамбетова – комедия Романа Каримова ДНЮХА!.

22.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Bazelevs

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