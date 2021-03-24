Проект «Профиль» Тимура Бекмамбетова нашел крупного международного дистрибьютора

Обладатель приза зрительский симпатий Берлинского кинофестиваля – остросюжетный триллер ПРОФИЛЬ режиссера Тимура Бекмамбетова − выходит в мировой прокат: права на международную дистрибуцию фильма приобрела студия Universal. В США фильм стартует в кинотеатрах 14 мая. В России он ожидается к выходу 24 июня, накануне 60-летия режиссера. Однако у нас прокатчик картины не определен. Сообщается, что продюсеры ведут переговоры с несколькими участниками рынка.

В центре сюжета технологического триллера – молодая журналистка-фрилансер Эми, которая расследует, как террористы вербуют девушек в Интернете для отправки на Ближний Восток. Чтобы разобраться в процессе рекрутинга, она создаёт фейковый профиль в соцсетях под видом девушки, которая недавно обратилась в ислам. Внезапно в ее поддельный аккаунт стучится в друзья один из вербовщиков, с которым у журналистки завязывается общение. Редакция празднует успех и готовится опубликовать сенсационный материал – но неожиданно все расследование оказывается под угрозой. Фильм основан на книге-бестселлере «Я была джихадисткой» французской журналистки, расследовавшей вербовку европейских девушек ближневосточными боевиками.

ПРОФИЛЬ – это режиссерский дебют Бекмамбетова в изобретенном им формате скринлайф, когда действие фильма разворачивается на экранах компьютеров и смартфонов. Сценарий для фильма вместе с Бекмамбетовым написали Ольга Харина и Бриттани Поултон, продюсерами выступили Тимур Бекмамбетов, Ольга Харина и Игорь Цай.

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24.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Bazelevs