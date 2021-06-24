Новости


Российский скринлайф-триллер участвует в конкурсе фестиваля Fantasia в Канаде

Смотр пройдет с 5 по 25 августа

Единственным представителем России на главном международном фестивале фильмов ужасов, триллеров и остросюжетного кино Fantasia, который пройдет с 5 по 25 августа в Монреале (Канада), станет фильм #ХОЧУВИГРУ

Триллер молодого режиссера Анны Зайцевой рассказывает о загадочных происшествиях подростков в провинциальном городе. В попытках разобраться в причинах исчезновения своей сестры школьница Дана находит в её соцсетях таинственную группу. Здесь тинейджеры получают задания, не выполнив которые, они рискуют потерять друзей, родных и собственную жизнь. Чтобы найти организаторов группы, Дане придется вступить в опасную игру на выживание. 

В российский кинопрокат триллер #ХОЧУВИГРУ выйдет 7 октября. Прокатчиком выступит кинокомпания «Наше кино». После широкого проката #ХОЧУВИГРУ в формате сериала эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеатре KION. 

Молодежный триллер Анны Зайцевой поборется за звание лучшего дебюта и за приз зрительских симпатий. Фестиваль считается главным мировым смотром жанровых кинокартин: в разные годы на нем проходили североамериканские премьеры БЕССЛАВНЫХ УБЛЮДКОВ Квентина Тарантино, НОЧНОГО ДОЗОРА Тимура Бекмамбетова, а также мировая премьера одной из частей франшизы ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ.

Идея для сценария #ХОЧУВИГРУ стала победителем конкурса проектов в формате screenlife студии Bazelevs. Продюсерами фильма выступили Анна Шалашина, Тимур Бекмамбетов и Игорь Мишин. 

#ХОЧУВИГРУ – режиссерский дебют Анны Зайцевой в полном метре. Ее первая работа «Сама дура!» о взаимоотношениях девочки-подростка и ее сестры с инвалидностью набрала более 33 млн просмотров на YouTube и стала самой популярной короткометражкой в российском сегменте интернета. Она легла в основу одноименного сериала на IVI, продолжение которого выйдет уже этой осенью. Зайцева также режиссер сериала «Герой по вызову» с Кристиной Асмус в главной роли. 

Актерскую команду фильма составили молодые актеры: Анна Потебня (САМА ДУРА!) Тимофей Елецкий («Трудные подростки») и Полина Ватага («Белый снег»). 

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

24.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Новости по теме:

Проект «Профиль» Тимура Бекмамбетова нашел крупного международного дистрибьютора

Тимур Бекмамбетов подписал соглашения с Reliance Entertainment и Graphic India

«Ромео и Джульетту» Тимура Бекмамбетова покажут на кинофестивале «Сандэнс»

Тимур Бекмамбетов нашел технического партнера для съемок screenlife

Тимур Бекмамбетов заключил соглашение с Universal


Самое читаемое

Отобраны десять проектов

Фонд кино выбрал фильмы лидеров отечественного кинопроизводства, которые получат поддержку

Подробнее
Об этом объявили владельцы 18 площадок

Кинотеатры Нижегородской области решили временно закрыться

Подробнее
Председателем совета остался Владимир Толстой

Обновился состав совета Фонда кино

Подробнее
Фильм Алексея Козлова взял сразу три приза

Российский фильм «Совесть» получил награды Шанхайского кинофестиваля

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}{C}
 
 