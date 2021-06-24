Российский скринлайф-триллер участвует в конкурсе фестиваля Fantasia в Канаде

Единственным представителем России на главном международном фестивале фильмов ужасов, триллеров и остросюжетного кино Fantasia, который пройдет с 5 по 25 августа в Монреале (Канада), станет фильм #ХОЧУВИГРУ.

Триллер молодого режиссера Анны Зайцевой рассказывает о загадочных происшествиях подростков в провинциальном городе. В попытках разобраться в причинах исчезновения своей сестры школьница Дана находит в её соцсетях таинственную группу. Здесь тинейджеры получают задания, не выполнив которые, они рискуют потерять друзей, родных и собственную жизнь. Чтобы найти организаторов группы, Дане придется вступить в опасную игру на выживание.

В российский кинопрокат триллер #ХОЧУВИГРУ выйдет 7 октября. Прокатчиком выступит кинокомпания «Наше кино». После широкого проката #ХОЧУВИГРУ в формате сериала эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеатре KION.

Молодежный триллер Анны Зайцевой поборется за звание лучшего дебюта и за приз зрительских симпатий. Фестиваль считается главным мировым смотром жанровых кинокартин: в разные годы на нем проходили североамериканские премьеры БЕССЛАВНЫХ УБЛЮДКОВ Квентина Тарантино, НОЧНОГО ДОЗОРА Тимура Бекмамбетова, а также мировая премьера одной из частей франшизы ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ.

Идея для сценария #ХОЧУВИГРУ стала победителем конкурса проектов в формате screenlife студии Bazelevs. Продюсерами фильма выступили Анна Шалашина, Тимур Бекмамбетов и Игорь Мишин.

#ХОЧУВИГРУ – режиссерский дебют Анны Зайцевой в полном метре. Ее первая работа «Сама дура!» о взаимоотношениях девочки-подростка и ее сестры с инвалидностью набрала более 33 млн просмотров на YouTube и стала самой популярной короткометражкой в российском сегменте интернета. Она легла в основу одноименного сериала на IVI, продолжение которого выйдет уже этой осенью. Зайцева также режиссер сериала «Герой по вызову» с Кристиной Асмус в главной роли.

Актерскую команду фильма составили молодые актеры: Анна Потебня (САМА ДУРА!) Тимофей Елецкий («Трудные подростки») и Полина Ватага («Белый снег»).

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24.06.2021 Автор: Виолетта Палий