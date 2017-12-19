Совет по развитию российской кинематографии поменял состав

Врио главы Ивановской области Станислав Воскресенский, экс-глава «Внешэкономбанка» Владимир Дмитриев и депутат от «Единой России» Айрат Фаррахов исключены из состава Совета по развитию отечественной кинематографии. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на распоряжение правительства, опубликованное на сайте кабинета министров.

Вместо исключенных в Совет введены сразу четыре новых члена. Это первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко, замминистра экономразвития РФ Дмитрий Пристансков, председатель правления ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и пресс-секретарь председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

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19.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости