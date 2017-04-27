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В Союзе кинематографистов РФ создан Совет старейшин

Возглавит его народный артист РСФСР Василий Ливанов

В российском Союзе кинематографистов в скором времени появится Совет старейшин. Такое решение было принято на недавнем пленуме организации, который прошел в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

Уточняется, что председателем Совета назначен народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса. Напомним, что за цикл телефильмов по произведениям Артура Конан Дойла актер в 2006 году был принят в орден Британской империи.

Цели создания Совета определены как «преемственность лучших традиций и передача богатейшего опыта в творческой, научной и учебно-методической работе, разрешение спорных вопросов между членами и отделениями» в структуре Союза кинематографистов. В составе Совета старейшин будут наиболее опытные участники Союза со стажем в кинематографии не менее тридцати лет.

27.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов

Источник: ТАСС

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