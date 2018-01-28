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Документальные фильмы из России и проект Бекмамбетова получили призы Sundance

Кинофестиваль независимого кино завершил работу в США

В США завершился крупнейший на континенте фестиваль независимого и авторского кино Sundance. В этому году в его работе принимали участия сразу несколько проектов российских кинематографистов и все они были отмечены призами киносмотра. 

В секциях документального кино за награды Sundance среди прочих боролись российский проект НАШ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ и российско-швейцарский ГЕНЕЗИС 2.0. Первая картина рассказывала об образе Дональда Трампа, созданногом для своей аудитории российскими СМИ, вторая – о якутских охотниках за останками мамонтов и швейцарских ученых, мечтающих восстоздать этих гигантских животных. В результате, НАШ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ получил специальный приз жюри за монтаж, а ГЕНЕЗИС 2.0 – спецприз за операторскую работу.

Не остался незамеченным и новый продюсерский проект Тимура Бекмамбетова – десктопный триллер SEARCH. Лента рассказывает о пропавшей девочке-подростке, которую ищут ее отец (Джон Чо) и детектив (Дебра Мессинг). Режиссером фильма выступил 25-летний Аниш Чаганти. Эта лента получила главный приз зрительской секции NEXT. Кроме того, SEARCH наградили спецпризом Фонда Альберта Слоана ($20 тыс.), а также был успешно продан для мирового проката компании Sony Pictures за $5 млн.

 

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28.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety

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