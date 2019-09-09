На Кинорынке в Торонто представили российские фильмы

На деловой площадке международного фестиваля TIFF состоялась презентация российских фильмов и анимации при поддержке Московского экспортного центра – 13 российских кинокомпаний представили ключевые проекты под единым брендом Created in Moscow. Презентация прошла в формате делового завтрака, собрав более 70 зарубежных закупщиков и продюсеров. Мероприятие открыли Евгения Маркова, директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» и Кирилл Ильичев, директор Московского экспортного центра (МЭЦ) при участии генерального консула РФ в Торонто Кирилла Михайлова.

«Мы наблюдаем, что на растущем мировом рынке российский контент становится все более заметным. Это наглядно видно по количеству и качеству международных байеров, посещающих организованные нами мероприятия, – комментирует Евгения Маркова, директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент». – За 3 первых дня кинорынка более 300 байеров ознакомились с контентом российских компаний с помощью разных инструментов взаимодействия (рабочий завтрак, деловые встречи 1 на 1, неформальный коктейль). Успехи как коммерческого, так и фестивального кино постепенно способствуют ежегодному росту продаж российского контента, который сейчас превышает уже 20%».

«Фестиваль в Торонто – один из самых больших, влиятельных и инклюзивных мероприятий мира кино и я рад, что в этом году 13 сильнейших московских кинокомпаний принимают участие в деловой программе фестиваля в рамках бизнес-миссии МЭЦ, – комментирует директор МЭЦ Кирилл Ильичев. – Наш портфель включает в себя и коммерческие блокбастеры, и авторское кино, и анимационные проекты для юной аудитории. На прошедшем деловом завтраке Created in Moscow иностранные партнеры проявили большой интерес к нашей продукции и впереди участников бизнес-миссии ждут насыщенные дни, заполненные деловыми встречами».

Проекты представили компании Централ Партнершип (ДЕВЯТАЯ), THT Premier Studios (полнометражный проект КАРАМОРА и лайн-ап сериалов –«Идентификация», «Колл-центр» и др.), Art Pictures (ВТОРЖЕНИЕ, СПУТНИК), All Media (ГЕРОЙ, ФРАНЦУЗ), Metrafilms (ВОЗДУХ, ASPIRATION, БЕЗ ОГЛЯДКИ, мультсериал «Соня из Тоствилля»), Ark Pictures (КАДИШ, НИХАО, МОСКВА, ИЗ ИЕРУСАЛИМА, С ЛЮБОВЬЮ), ГК Планета Информ (КОМА, РОБО), Vega Film (У НЕЕ ДРУГОЕ ИМЯ, ГОРОД УСНУЛ, КОНФЕРЕНЦИЯ, ВАЛЬТЕР), Luminescence (ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ), а также анимационные компании – Wizart (ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ, УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ), «Паровоз» (КОЩЕЙ, НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ), Клаксон Продакшн («Волшебные стебельки Фло-Фло») и лицензионное агентство brand4rent («Монсики», «Пластилинки», «Зебра в клеточку», «Академия Косми»).

В рамках миссии Created in Moscow, которая продлится до 13 сентября, участники планируют провести более 100 деловых встреч с закупщиками.

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09.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент