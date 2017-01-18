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Основатель Legendary Pictures покидает пост ее руководителя

Томас Тулл уходит под нажимом новых владельцев студии

Основатель и бессменный руководитель независимой кинокомпании Legendary Pictures Томас Тулл уходит со своего поста. Решение принято им не без посильного участия нового владельца кинокомпании – китайской Dalian Wanda Group. Напомним, что она приобрела контрольный пакет акций Legendary Pictures в декабре 2015 года за рекордные $3,5 млрд. 

Как сообщалось в СМИ, тогда китайцы переподписали бессрочный контракт с Туллом как руководителем киностудии, но условия этого трудового соглашения не разглашались. При этом в течение года проходила информация, что Dalian Wanda Group недовольна тем, как работает Legendary и куда она вкладывает деньги (в частности, Тулла корили за то, что тот дал зеленый свет рискованным проектам ВЕЛИКАЯ СТЕНА и ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2).

Томас Тулл основал Legendary Pictures в 2005 году. Долгое время компания была производственным и финансовым партнером Warner Bros., однако потом после громкого развода в 2013 году перешла под крыло Universal.

После ухода Тулла возглавлять Legendary будет исполнительный директор Wanda Джек Гао. Давний партнер Тулла – глава производственного подразделения кинокомпании Мэри Пэрент – останется на своей должности. Сам Тулл сосредоточится на деятельности другого своего бизнеса – инвестиционной компании, вкладывающей в социальные медиа, приложения и науку. Он также останется в качестве крупнейшего акционера и члена совета директоров Legendary. Его имя будет фигурировать в числе продюсеров всех фильмов киностудии, которые запускались под его руководством.

18.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com

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