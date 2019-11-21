В Совете директоров «Ленфильма» может появиться представитель ВТБ

Основной кредитор киностудии «Ленфильм» рассматривает возможность введения в ее Совет директоров своего представителя. Об этом сообщает портал RNS, ссылаясь на слова главы ВТБ Андрея Костина, произнесенные в кулуарах форума «Россия зовет!». Студия должна банку чуть более 2 млрд рублей, из которых сам кредит составляет 1 млрд 486 млн, а остальные 526 млн − невыплаченные проценты (данные на начало октября).

«Я думаю, что будут существенные изменения в совете директоров, − рассказал Костин. − И представитель ВТБ, скорее всего, войдет. Вот в этом органе управления, я думаю, изменения будут большие».

Сейчас в состав Совета директоров киностудии входят девять человек. Среди них − возглавляющий студию Эдуард Пичугин, актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук, заместитель министра культуры Павел Степанов, представители городской власти Санкт-Петербурга. В Росимуществе, владеющем студией, информации об изменении Совета директоров пока нет.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил проработать вопрос выделения киностудии субсидии для выправления ситуации с долгом по кредиту ВТБ, а самому ВТБ предложили рассмотреть вариант предоставления «Ленфильму» рассрочки. Андрей Костин ранее заявлял, что разработан существует «комплекс мер, которые направлены на серьезное оздоровление компании».

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21.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS