Фильмом открытия Венецианского кинофестиваля станет комедия «Короче»

Абсурдистская фантастическая комедия Александра Пэйна КОРОЧЕ откроет Венецианский кинофестиваль 2017 года. Об этом сообщила дирекция киносмотра. Американская лента студии Paramount с участием Кристин Уиг и Мэтта Дэймона также будет участвовать и в основном конкурсе фестиваля. Список ее соперников будет объявлен 27 июля.

КОРОЧЕ станет первой лентой Пэйна, показанной в Венеции. Ранее его работы – фильмы НА ОБОЧИНЕ, ПОТОМКИ, НЕБРАСКА – участвовали в кинофестивалях в Каннах, Торонто и других престижных киносмотрах. При этом в последние годы у Венецианского кинофестиваля сложилась репутация точного барометра «оскаровских» настроений. Ленты ГРАВИТАЦИЯ, БЕРДМЭН и ЛА-ЛА ЛЕНД, в разные годы открывавшие этот киносмотр, впоследствии получали основные награды Американской киноакадемии. Кстати, российский прокат КОРОЧЕ начнется 11 января 2018 года, то есть на том же уикенде, на котором выходил ЛА-ЛА ЛЕНД.

Фильм КОРОЧЕ рассказывает о семейной паре, которая решается на рискованный эксперимент по уменьшению роста, который проводится в рамках программы по уменьшению последствий перенаселения планеты.

74-й Венецианский международный кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября. Председателем жюри киносмотра станет актриса Аннетт Бенинг.

17.07.2017 Автор: Артур Чачелов