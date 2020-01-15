«Верность» отправили в Роттердам

Российскую эротическую драму ВЕРНОСТЬ покажут на кинофестивале в Роттердаме. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова режиссера фильма Нигины Сайфуллаевой. Киносмотр пройдет с 22 января по 2 февраля, показ ВЕРНОСТИ на нем состоится 27 января.

Роттердамский фестиваль является одним из самых крупных в Европе. Он направлен на поддержку альтернативного и некоммерческого кино. Киносмотр часто показывает российские фильмы. В последние годы в его работе принимали участие ленты ВОЙНА АННЫ Алексея Федорченко и SHEENA667 Григория Добрыгина. В 2014 году обладательницей одного из главных призов стала режиссер Оксана Бычкова c фильмом ЕЩЕ ОДИН ГОД.

ВЕРНОСТЬ была снята для онлайн-платформы Premier, однако после того, как картина получила два приза кинофестиваля «Кинотавр», ее выпустили в прокат, где лента неожиданно стала хитом. В России эротическая драма собрала 98 млн рублей.

«Конечно, мы не ожидали такого широкого проката. Делали как свое кино, продюсеры и моя команда поддерживали идею сделать так, как хочется, как задумано, − цитирует режиссера ТАСС. − Не ожидали, не планировали, хорошо, что так получилось».

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15.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС