Новый фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом обрел российскую дату

Кинокомпания «Вольга» определилась с новой датой выхода следующего фильма Гая Ричи ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. Ранее лента была заявлена на уикенде 4 марта, однако из-за неопределенности с выпуском фильма в США была вынуждена покинуть дату. Теперь дата выпуска определена − проект выйдет в России 22 апреля.

Предыдущий проект Ричи − криминальная комедия ДЖЕНТЛЬМЕНЫ − стал самым кассовым зарубежным фильмом российского кинопроката в 2020 году и самым кассовым независимым кинопрокатным релизом последних девяти лет: лента собрала 1,225 млрд рублей и более 4 млн зрителей.

ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ впервые за долгое время вновь объединил Гая Ричи и Джейсона Стэйтема. Кроме того, в картине снялись Скотт Иствуд, Холт Маккэллани, Джош Хартнетт, Алекс Фернс и Эдди Марсан. Лента рассказывает об Эйче − загадочном и холодном на вид джентльмене, внутри которого пылает жажда правосудия. Преследуя свои мотивы, он намерен найти заказчика серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но виновные обязательно познают гнев человеческий...

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10.03.2021 Автор: Артур Чачелов