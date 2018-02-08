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«Яндекс» будет финансировать новое российское кино

Медиахолдинг уже вложился в проекты «Селфи» и «Черновик»

В медиасервисах «Яндекса» появился продюсерский центр, который будет поддерживать производство фильмов, сериалов и другого контента. Об этом сообщает пресс-служба компании и сайт «Кинопоиск».

Сейчас в фокусе внимания продюсерского центра фильм ЧЕРНОВИК по роману Сергея Лукьяненко. Центр участвовал в финансировании съемок и теперь, совместно с компанией «Новые Люди», Фондом кино и прокатчиком WDSSPR, запустит промо-кампанию в поддержку проекта. 

«Медиасервисы «Яндекса» стараются отвечать всем интересам кинозрителей: мы собираем информацию о фильмах, формируем к ним интерес через новости и репортажи, продаем билеты в кино, показываем фильмы онлайн, – говорит Ольга Филипук, директор по развитию медиасервисов в «Яндексе». – Сейчас мы двигаемся еще дальше – создаем на базе «Медиасервисов» свой продюсерский центр, который будет финансово и экспертно участвовать в кинопроизводстве, а также, используя технологии «Яндекса», помогать в продвижении фильмов разных жанров».

Продюсерский центр создан на базе медиасервисов «Яндекса»: «Кинопоиска», «Яндекс.Телепрограммы», «Яндекс.Афиши» и «Яндекс.Музыки». Медиасервисы также выступали со-продюсерами фильма СЕЛФИ производства «Арт Пикчерс Студио» и «Кинослово».

08.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Яндекс

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