«Яндекс» открыл летний кинотеатр в Парке Горького

1 июля «Яндекс» открывает «Плюс Дачу» в Парке Горького — место, где подписчики «Плюса» смогут бесплатно отдохнуть на природе.

Площадка откроется показами в летнем кинотеатре. За первые две недели зрители увидят финал «Пищеблока», легендарные аниме Хаяо Миядзаки МОЙ СОСЕД ТОТОРО и УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ, классику мирового кино, например, ТАКСИСТА, российские фестивальные хиты АРИТМИЯ и ЛЕТО и другие интересные фильмы.

При благоприятной эпидемиологической обстановке зрители смогут все лето не только смотреть кино, но и посещать спектакли, лекции и концерты. Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных норм и рассадкой 50% от заполняемости площадки.

Посетить «Дачу» смогут только те, у кого есть QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, перенесенное заболевание или наличие отрицательного ПЦР-теста.

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01.07.2021 Автор: Виолетта Палий