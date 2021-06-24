Названы самые обсуждаемые сериалы весны 2021 года

По данным платформы аналитики социальных медиа YouScan самыми обсуждаемыми сериалами этой весны стали «Вампиры средней полосы», «Угрюм-река» и «Пищеблок».

Лидером по количеству реакций стал сериал онлайн-кинотеатра Start «Вампиры средней полосы» (премьера 18 марта 2021 года) — с март по май проект собрал 75 тысяч лайков, комментариев и репостов. На втором месте — премьера «Первого канала» сериал «Угрюм-река» (в эфире с 9 марта 2021 года) — более 52 тысяч реакций в социальных сетях. Третьим по количеству реакций в социальных сетях стал сериал «Пищеблок» онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD», премьера которого состоялась в конце мая и последняя серия выйдет в первых числах июля. Однако уже к концу весны обсуждение первых трех серий достигло почти 42 тысячи пользовательских реакций.

В исследовании рассматривались русскоязычные сериалы, вышедшие в период с 1 марта 2021 года по 31 мая 2021 года. Из них первоначально были отобраны 20 сериалов, которые получили больше всего оценок пользователей на КиноПоиске и имели рейтинг не менее 6 баллов, последнее позволило исключить из анализа проекты, обсуждение которых сводилось прежде всего к критике.

Далее эксперты YouScan проанализировали порядка 60 тысяч упоминаний этих сериалов в социальных медиа: посты или комментарии, в которых пользователи описывают свой опыт взаимодействия с объектом исследования — мнение, действие, желание. Суммарное вовлечение аудитории — общее количество лайков, комментариев, репостов за указанный период — составило более 300 тысяч реакций пользователей.

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24.06.2021 Автор: Виолетта Палий