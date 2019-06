Ольга Зинякова вошла в число менторов программы Women’s Cinema Leadership Programme (UNIC)

Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова вошла в число менторов программы Women’s Cinema Leadership Programme. Программа была запущена Международным союзом кинотеатров (UNIC) в 2017 году. Проект оказывает содействие перспективным женщинам-специалистам в сфере киноиндустрии, предоставляя возможность взаимодействия с менторами – женщинами, занимающими руководящие позиции в крупных киносетях Европы и соседних регионов. В рамках программы менторы в течение года предоставляют участникам программы персональные консультации по вопросам менеджмента в сфере кинобизнеса.



Участницами текущего этапа программы были выбраны женщины, представляющие киноиндустрию Франции, Великобритании, Германии, Польши и Греции. В число менторов вошли успешные профессионалы кинобизнеса, занимающие руководящие позиции в европейских киносетях, среди которых Cinionic (Бельгия), Les Cinémas Pathé Gaumont (Франция), Filmstaden (Швеция), Gofilex B.V. (Нидерланды), AG Kino & Lichtburg Filmpalast (Германия), Novo Cinemas (ОАЭ), Cinesa (Испания) и КАРО (Россия).



Ольга Зинякова стала единственным ментором из России за все три года существования программы.



Ольга Зинякова имеет 16-летний опыт работы в кинобизнесе. С 2013 года она возглавляла департамент рекламы и маркетинга сети «КАРО», а в 2017 году была назначена президентом «КАРО». В 2018 и 2019 гг. вошла в рейтинг Top 50 Women In Global Cinema, публикуемый изданием Celluloid Junkie.



Международный союз кинотеатров (The International Union of Cinemas/ Union Internationale des Cinémas (“UNIC”)) − ассоциация, в состав которой входят киносети и национальные объединения кинотеатров из 37 стран Европы и соседних регионов. Ассоциация взаимодействует с государственными органами и представителями индустрии в Европе и на международном рынке с целью продвижения социального, культурного и экономического вклада, которые являются неотъемлемой частью культуры похода в кино.

21.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО