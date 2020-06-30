«Амедиатека» рассказала об июльских премьерах

Лето − традиционно время затишья и минимального количества премьер на телевидении. Тем не менее, Amediateka нашла чем порадовать своих пользователей и подписчиков в июле. Прежде всего, на сервисе появились легендарные сериальные проекты «Острые козырьки» (все сезоны) и «Черное зеркало» (3-5 сезон). Однако эти сериалы по требованию правообладателя не могут входить в основную подписку, а потому каждый будет стоить отдельно 399 рублей.

Кроме того, в июле сервис приготовил несколько премьер:

С 13 июля: сериал «Долина соблазна» (P-Valley).

Чувственный и бьющий наотмашь сериал о буднях темнокожих стриптизерш. Восемь серий − восемь маленьких историй из небольшого стриптиз-клуба в Миссисипи. Взлеты и падения, успех и разочарования, сожаления и надежды на будущее: эти женщины творят на сцене настоящее волшебство, однако их судьбы не всегда похожи на страстный танец. Среди режиссеров сериала − заслуженная тв-постановщица Тамра Дэвис, работавшая над такими хитами, как «Дурнушка» и «Мертв для меня».

С 15 июля: документальный фильм ДЕТИ ШОУ-БИЗНЕСА (SHOWBIZ KIDS).

Проект о детях из мира шоу-бизнеса, судьбы которых, как известно, часто складываются трагично. Почему не все справляются с ранней славой и какова цена успеха рассказывают Алисса Милано, Элайджа Вуд, Шон Эстин и другие актеры, «стартовавшие» в юности. Режиссер картины, актер Алекс Уинтер, как никто чувствует своих героев: с 10 лет он играет на Бродвее и о том, с чем сталкиваются дети-звезды, знает не понаслышке.

С 25 июля: сериал «Комната 104» (Room 104, 4 сезон).

Финальный сезон самой причудливой антологии современного телевидения. Провожаем дивные миры братьев Дюпласс с размахом: в новых эпизодах появится звезда «Стражей Галактики» Дэйв Батиста. Третий сезон чуть приоткрыл завесу тайны происхождения загадочного отеля, где неизменно случаются странные истории, − кто знает, может быть, в финале мы узнаем еще больше.

С 29 июля: документальный фильм СТОКТОН В МОИХ МЫСЛЯХ (Stockton On My Mind).

Проект Марка Левина (обладателя «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля за картину СЛЭМ) о первом и самом молодом темнокожем мэре городе Стоктон, Калифорния. Майкл Таббс, обладатель пламенной души и твердых убеждений, сделал все для того, чтобы поднять уровень жизни города, печально известного бедностью и скверным образованием. Инновационные идеи, внимание к молодежи и безумная энергия − фильм показывает изнанку предвыборной кампании, где команда Таббса выложилась на все сто.

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30.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Амедиатека