«Амедиатека» представила новинки июля

С 1 июля: сериал «Маленькие женщины» (2017 год)

Тв-адаптация знаменитой книги Луизы Мэй Олкотт. Одну из ключевых ролей в сериале сыграла Майя Хоук («Очень странные дела»). «Маленькие женщины» — это история взросления четырех сестер Марч, которое выпало на время Гражданской войны в Америке. Все девушки очень разные, но каждая ищет себя в столь непростое время. «Маленькие женщины» — стильная и прочувствованная экранизация великой истории, которая будет актуальна всегда.

С 12 июля: БЕЛЫЙ ЛОТОС

Социальная сатира на гавайском курорте с Александрой Даддарио («Почему женщины убивают») и Сидни Суини («Эйфория»). «Белый Лотос» придумал Майк Уайт, американский автор с узнаваемым почерком (сериал «Просветленная» с Лорой Дерн и фильм «Статус Брэда» с Беном Стиллером — его рук дело). В новом проекте сценариста речь пойдет о курорте на Гавайях, где в течение недели посетители дорогого местного отеля попытаются расслабиться и забыть обо всех невзгодах. Но вряд ли им это светит: вскоре паутина интриг окутает райское место. Кроме того, между гостями и работниками отеля начнут происходить странные вещи.

С 13 июля: «Поймай и убей: запись подкаста» (документальный)

Документальный сериал приоткрывает завесу расследований Ронана Фэрроу, показывая интервью с информаторами, журналистами и частными следователями, проведенные для его подкаста и бестселлера «Поймать и убить», получившего Пулитцеровскую премию. Это не только дополнительные архивные материалы, аудиозаписи и фотографии, которые легли в основу мучительных попыток разоблачить Харви Вайнштейна, но и честный разговор о пробелах в системе, которая по сей день помогает скрывать ужасные преступления.

С 19 июля: «Власть в ночном городе. Книга третья: юность Кэнена»

Второй спин-офф криминального сериала «Власть в ночном городе». На этот раз зрители погрузятся в жизнь Кэнена Старка (впервые его сыграл рэпер 50 Cent, который также является исполнительным продюсером проекта). «Власть в ночном городе. Книга третья: юность Кэнена» расскажет о ранних годах героя, то есть событиях, происходивших в начале 1960-х. По сути, это приквел, который поможет лучше понять одного из важнейших персонажей этой суровой, но манящей криминальной вселенной.

С 19 июля: «100-футовая волна» (документальный)

В сериале подробно рассказывается о десятилетней «одиссее» пионера серфинга Гаррета Макнамара, который, в надежде покорить 100-футовую волну в Назаре, поднял этот вид спорта на новую высоту. Он установил мировой рекорд, а также помог местным жителям преобразовать небольшую рыболовную деревню в известное место для серфинга.

Режиссером проекта стал Крис Смит, выпустивший нашумевший сериал "Король тигров: убийство, хаос и безумие". Продюсером выступает Джо Льюис, ранее получивший премию "Эмми" за сериал "Дрянь".

С 29 июля: Я И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

Интеллектуальная немецкая комедия о том, куда нас приводят желания. «Я и все остальные» покажет странную и хаотичную жизнь Тристана, который постоянно пытается нащупать границы собственной свободы. Его желания безостановочно исполняются. Но к добру ли это? Так ли выглядит настоящая свобода? И как это влияет на отношения с другими людьми? Главного героя сыграл Том Шилинг («Работа без авторства»), также в сериале появляется Ларс Айдингер, которого российский зритель знает по роли императора Николая II в «Матильде» и «Коронации».

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25.06.2021 Автор: Виолетта Палий