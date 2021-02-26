«Амедиатека» рассказала о новинках марта

Видеосервис «Амедиатека» поделился с БК списком своих самых крупных мартовских релизов. Помимо новинкоу с этого месяца в библиотеку добавляются хорошо известные сериалы «Карнивал Роу», «Призрачная башня» и «Мистер Мерседес». Также на 22 марта запланирован выход нового документального сериала HBO «Проект 17», информация о котором будет позже.

В марте: сериал «Разведка», 2 сезон.

Во втором сезоне один из главных актеров проекта Ник Мохаммед выступил еще и сценаристом. Что до главной звезды комедии, Дэвида Швиммера, то он с удовольствием вернулся к роли нелепого сноба Джерри: «Я очень рад продолжать притворяться важной персоной для национальной безопасности».

С 2 марта: сериал «Обломки».

Научно-фантастический сериал про спецагентов на опасном задании. «Обломки» покажут исследование разрушенного космического корабля. Казалось бы, рутинная работа. Однако обломки внеземного судна способны влиять на законы физики и поведение людей. Двум агентам специального назначения предстоит немало покопаться в этом странном деле − во всех смыслах. Идеальный сериал для фанатов «Секретных материалов» и любителей абсурдных головоломок.

С 10 марта: документальный проект «Дневники COVID-19. Нью-Йорк».

Документальный проект, показывающий, как Америка пережила первую волну пандемии коронавируса. «Дневники COVID-19. Нью-Йорк» − это пять историй разных молодых режиссеров, которые записывали на камеру свои чувства во время тревожного локдауна. Хрупкий и очень проникновенный портрет страны, охваченной беспокойством перед сметающей все на своем пути эпидемией; чужой опыт, который легко понять и принять.

С 16 марта: сериал «Американские боги», 3 сезон.

В третьем сезоне Тень пытается оторваться от прошлого и пустить корни в идиллическом заснеженном городке Лейксайд, где он будет исследовать вопросы своей собственной божественности. Тень должен решить, кто он: бог, ищущий почитания, или человек, служащий великим.

С 24 марта: сериал «Леонардо».

Историческая драма о художнике и ученом Леонардо да Винчи. Каждый эпизод посвящен достижениям выдающегося итальянца в искусстве или науке. «Леонардо» покажет, что стоит за великими открытиями и как работал мозг гения. Кроме того, нас ждут пугающие тайны и загадки, которые окутывали его отношения с натурщицей Катериной да Кремона. Фанаты «Хорошего доктора» будут рады увидеть на втором плане Фредди Хаймора, также в сериале сыграла Матильда де Анхелис, которая в 2020 году блистала в драме «Отыграть назад».

С 25 марта: документальный фильм ДЕНЬ, КОГДА СПОРТ ОСТАНОВИЛСЯ.

Документальная лента, исследующая влияние пандемии коронавируса на мировой спорт. Как известно, в конце марта 2020 все спортивные мероприятия были отменены. ДЕНЬ, КОГДА СПОРТ ОСТАНОВИЛСЯ − хроника этих тревожных дней, в которую попали интервью ведущих людей индустрии, включая откровения президента Ассоциации игроков НБА Криса Пола. Режиссером ленты выступил Антуан Фукуа, затронувший и тему расовой несправедливости, которая во время пандемии в Америке снова зазвучала особенно остро.

С 29 марта: сериал «Город на холме», 2 сезон.

Сериал продолжает разоблачать криминальный мир Бостона. На этот раз действие развернется в федеральном жилищном комплексе в районе Роксбери. Отважная Грейс Кэмпбелл (Пернелл Уолкер) работает на благо местного сообщества, однако преступные банды сводят ее усилия на нет. На помощь приходит уже знакомый нам агент ФБР Джеки Рор (Кевин Бейкон), у которого, конечно, свои интересы.

С 31 марта: документальный проект ПОСЛЕДНИЙ КРУИЗ.

Еще одна док-хроника пандемии − на этот раз в центре истории круизное судно Diamond Princess, среди пассажиров которого находился носитель коронавируса. Это была первая крупная вспышка нового на тот момент вируса за пределами Китая. ПОСЛЕДНИЙ КРУИЗ включает в себя эксклюзивные кадры с участием пассажиров и членов экипажа, которые позволяют проследить не только старт пандемии, но и то, как она повлияла на людей в целом.

Кроме сериального контента «Амедиатека» предлагает своим пользователям следить за спортивными событиями.

27 марта: бокс – Александр Поветкин против Диллиана Уайта 2.

Баскетбол:

3 марта: Нижний Новгород (Россия) – АЕК (Греция).

10 марта: Страсбург (Франция) − Нижний Новгород (Россия).

17 марта: Тюрк Телеком (Турция) – Нижний Новгород (Россия).

24 марта: Нижний Новгород (Россия)– Тюрк Телеком (Турция).

31 марта: Нижний Новгород (Россия) – Страсбург (Франция).

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26.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Amediateka