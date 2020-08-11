На фестивале «Амурская осень» заявлено 12 премьер новых российских фильмов

18-й Российский фестиваль кино и театра «Амурская осень» состоится в городе Благовещенске Амурской области c 13 по 20 сентября 2020 года. Смотр пройдет в традиционном формате, но с соблюдением всех требований по эпидемиологической безопасности. Фестиваль пройдет в 18-й раз. Его президент и основатель – Сергей Новожилов.

Традиционно в рамках фестиваля планируется проведение конкурсов полнометражных игровых фильмов и короткометражных игровых фильмов, театральных спектаклей, мастер-классов и творческих вечеров, концертов и выставок. Российские кинематографисты, общественные деятели, музыканты, художники и многие другие звезды прилетят в город, чтобы принять участие в мероприятиях смотра. На фестивале фильмы будут представлять участники съемочных групп.

Уже четвертый год полнометражный конкурс представляет собой только премьеры, в короткометражном конкурсе также большая часть фильмов – это первый показ. Каждый из конкурсов оценивает свое жюри. Программный директор кинофестиваля – Александра Жукова.

Впервые в этом году Гран-При фестиваля будут иметь денежный эквивалент. Гран-При имени Валерия Приемыхова в полнометражном конкурсе – 150 000 руб., Гран-При в короткометражном конкурсе – 50 000 руб.

В конкурсе полнометражных фильмов принимают участие 13 фильмов, из которых 12 − премьеры:

ВОСЬМАЯ ПРОБЛЕМА ГИЛЬБЕРТА, реж. Амет Магомедов, 108 мин., 2020;

ДЕЛАЙ, ЧТО ХОЧЕШЬ, реж. Анна Кравченко, 61 мин., 2020;

ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ, реж. Юлия Колесник, 108 мин., 2020;

ИВАНЫ, ПОМНЯЩИЕ РОДСТВО, реж. Иван Соснин, 81 мин., 2020;

КАК НАДЯ ЗА ВОДКОЙ ХОДИЛА, реж. Владимир Мирзоев, 78 мин., 2020;

КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА, реж. Татьяна Лютаева, 88 мин., 2020;

КЛЯТВА, реж. Роман Нестеренко, 125 мин., 2020;

КОГДА ОНА ПРИХОДИТ, реж. Александр Цой, 97 мин., 2020;

КОНФЕРЕНЦИЯ, реж. Иван И. Твердовский, 129 мин., 2020, первый зрительский показ;

КРОЛИЧЬЯ ЛАПА, реж. Нана Джорджадзе, 100 мин., 2020;

ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ, реж. Эдуард Парри, 90 мин., 2020;

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПОНАТА, реж. Алена Олейник, 92 мин., 2020;

ХИЩНИКИ, реж. Степан Соколов, 88 мин., 2020.

Жюри конкурса полнометражных фильмов возглавляет режиссер, актриса, заслуженная артистка России Наталья Бондарчук.

В конкурсе короткометражного кино участвуют 24 фильма. Жюри конкурса короткометражных фильмов возглавит продюсер, актриса, заслуженная артистка России Татьяна Яковенко.

«Амурская Осень» − единственный в России фестиваль, который проводит конкурс антрепризных спектаклей. Театральное жюри должен возглавить народный артист России Борис Щербаков.

Кроме того, в рамках работы фестиваля пройдут внеконкурсные программы и специальные показы, ретроспективы и панорамы кино разных стран. В этом году, и это уже становится традицией, на фестивале будет представлено японское современное кино. Кроме того, очень важным станет сотрудничество фестиваля «Амурская Осень» с Токийским международным кинофестивалем.

В рамках «Амурской Осени» пройдут специальные показы документальных фильмов, связанных с Благовещенском или значимыми датами. В программе показа − документальные премьеры: «Староверы. Свобода. Любовь. Надежда» (фильм про Агрипину Егорофф Ануфриев, знаменитую благовещенку), фильм Олега Семенца «35 миллиметров», документальный фильм о Сергеем Бондарчуке в связи со столетием со дня его рождения. Кроме того, в рамках спецпоказов на «Амурской Осени» будут представлены современные игровые полнометражные фильмы – премьерный показ фильма ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ (реж. Сергей Пищиков) и Я СВОБОДЕН (реж. Илья Северов). Отдельным спецсобытием станет показ фильма КАПИТАН ГОЛЛИВУД (реж. Евгений Татаров), который состоится 16 сентября в день трагедии, случившейся 20 лет назад в Волгодонске.

Совместно с «Ленфильмом» на фестивале проведут программу фильмов Леонида Менакера, которому могло бы исполниться 90 лет. В нее вошли самые знаменитые картины мастера и его дебют ЖАВОРОНОК, участвовавший в Каннском кинофестивале в 1965 году. Кроме того, в этой программе можно будет увидеть документальный фильм о самом режиссере.

На специальной площадке под открытым небом состоится показ программы игровых фильмов кинематографистов Северного Кавказа. В программе − фильмы из Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии.

В рамках программы, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут представлены фильмы РЖЕВ (реж. Игорь Копылов) и документальный фильм ХАЛКИН-ГОЛ (реж. Андрей Егоров).

Традиционно в рамках фестиваля пройдут показы анимации от студии «Союзмультфильм».

Уже стали традицией ежевечерние встречи «Персона дня» в фестивальном шатре. В этом году они пройдут в онлайн-формате, зрители и участники смогут задать интересующие вопросы известным российским кинематографистам.

Как и в прошлые годы, фестиваль откроется своеобразным прологом, и за неделю до открытия, начиная с 6 сентября, творческие группы артистов проедут по регионам Амурской области с концертами и встречами, а также пройдут показы лауреатов «Амурской Осени – 2019», творческие встречи с участниками фестиваля в Хабаровске, планируется традиционное ледовое шоу с участием известных артистов и фигуристов 19 сентября в ТРЦ «Острова».

Полные составы жюри и театральный конкурс будут объявлены позже.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, а также правительства Амурской области и администрации г. Благовещенска, а также при поддержке Фонда президентских грантов и Российского Фонда культуры.

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11.08.2020 Автор: Артур Чачелов