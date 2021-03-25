Фестиваль «Амурская осень» определился с датами в 2021 году

Фестиваль кино и театра «Амурская осень» объявил о датах проведения в 2021 году. Смотр в Благовещенске пройдет с 12 по 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исполнительного директора фестиваля Ольги Смирновой. Как заявляется, в программе фестиваля проведут конкурсы полнометражных игровых фильмов, короткометражных игровых фильмов и антрепризных спектаклей.

В этом году добавлено новое направление фестиваля: внеконкурсная программа малых театральных форм. В 2022 году она может стать конкурсной.

«Амурская осень» проходит в Благовещенске с 2003 года. Своими целями организаторы считают привлечение внимания зрителя к отечественному кинематографу и театрально-музыкальному искусству, формирование высокого социально-культурного статуса российского кино, развитие культурных связей с коллегами из Восточной Азии.

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25.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС