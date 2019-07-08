БК объявляет конкурс прогнозов кассовых сборов с призом в 20 тысяч рублей

Журнал «Бюллетень кинопрокатчика» объявляет о запуске конкурса прогнозов кассовых сборов. Участвовать в нем смогут все желающие. Победитель получит денежный приз в размере 20 000 рублей.

Условия конкурса: в течение четырех недель каждый участник должен будет составлять свой вариант топа кассовых сборов ближайшего уикенда РФ (без СНГ). Этот чарт должен будет состоять как минимум из восьми позиций, включающих новинки и релизы прошлых недель. Небольшой текст, поясняющий причины, получившейся в прогнозе расстановки сил, будет несомненным плюсом. Оцениваться будет как точность цифр, так и правильность распределения мест в топе.

Сроки проведения конкурса: с 15 июля по 11 августа 2019 года. От каждого участника мы будем ждать электронных писем с прогнозом кассовых сборов фильмов в России на уикендах 18−21 июля 2019 года, 25−28 июля 2019 года, 1−4 августа 2019 года и 8−11 августа 2019 года. Крайним сроком отправки письма на конкурс еженедельно будет среда, 12:00. Прогнозы, отправленные позже дедлайна, учитываться не будут.

Письма необходимо отправлять на адрес: bkprognoz2019@gmail.com. Чтобы они шли в зачет, пожалуйста, в течение всего конкурса отправляйте их с одного и того же электронного ящика.

Желаем удачи!

08.07.2019 Автор: БК