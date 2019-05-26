Каннский кинофестиваль огласил имена победителей

Самый престижный киносмотр мира − международный фестиваль в Каннах − завершился в субботу, 25 мая, победой корейского фильма ПАРАЗИТЫ. Лента режиссера Пон Чжун Хо была одним из фаворитов фестивальной кинопрессы. В российский прокат картина выходит уже 4 июля. Еще одним явным фаворитом смотра был новый фильм Педро Альмодовара БОЛЬ И СЛАВА. Однако жюри отметило его лишь единожды, отдав приз за лучшую мужскую роль звезде картины Антонио Бандерасу. Лента выходит в российский прокат уже 12 июня. Лучшей актрисой названа Эмили Бичем за работу в фильме Джессики Хауснер МАЛЫШ ДЖО.

Гран-при Канн на этот раз достался фильму Мати Диоп АТЛАНТИКА. Примечательно, то для режиссера это дебютная картина. При этом, специальный приз для дебютантов − «Золотую камеру» − вручили режиссеру Цезарю Диасу, снявшему картину НАШИ МАТЕРИ. Лучшими режиссерами смотра признаны бельгийцы Жан-Пьер и Люк Дарденн, представлявшие здесь фильм МОЛОДОЙ АХМЕД.

Награда жюри за лучший сценарий ушла фильму ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ В ОГНЕ Селин Скьямма. Спецпризов удостоились фильмы ОТВЕРЖЕННЫЕ Ладжа Ли и БАКУРАУ Клебера Мендосы-младшего.

Напомним, ранее российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в спецпрограмме «Особый взгляд». Призом отмечена его картина ДЫЛДА.

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26.05.2019 Автор: Артур Чачелов