Кантемир Балагов получил награду Каннского кинофестиваля

Во Франции завершается Каннский кинофестиваль. Первые призы получили участники спецпрограммы «Особый взгляд». В ней, напомним, было заявлено два российских фильма − ДЫЛДА Кантемира Балагова, рассказывающая историю двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь, и ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ Ларисы Садиловой, повествующий о жизни в провинции.

По итогам смотра Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру. Награду за Балагова получил продюсер его картины − Александр Роднянский. Гран-при «Особого взгляда» досталось бразильскому режиссеру Кариму Айнузу за фильм НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ ГУСМАО. Специальный приз конкурса получил французский режиссер Брюно Дюмон за фильм ЖАННА. Наградами также отмечены режиссер Майкл Анджело Ковино за фильм ПОДЪЕМ и актриса Кьяра Мастроянни.

Программа «Особый взгляд» является следующей по значимости после основного конкурса Каннского кинофестиваля. Всего в этом году в конкурсе участвовало 18 кинолент.

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25.05.2019 Автор: Артур Чачелов