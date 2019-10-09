Capella Film провела большую презентацию пакета 2019–2020

Кинопрокатная компания Capella Film провела закрытую презентацию будущих проектов. Мероприятие состоялось 8 октября в столичном кинотеатре «Москва». Предваряя представление релизов, глава компании Надежда Мотина сообщила, что почетным гостем презентации должен был стать Ник Валлелонга – сын прототипа главного героя ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ. Он же был и продюсером, и сценаристом фильма, получивший за обе ипостаси по «Оскару» в этом году. Однако прилет американца в Москву задержался, из-за чего на утреннюю презентацию он не успел. Надежда Мотина добавила, что в 2019 году дистрибьютор удивил рынок не только ЗЕЛЕНОЙ КНИГОЙ, но и другим релизом – мультфильм КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ сработал значительно лучше всех индустриальных прогнозов (в данный момент сборы превышают 77 млн рублей).

Ближайшим релизом компании станет романтическая комедия ОКЕЙ, ЛЕКСИ!, которая стартует на следующей неделе. На презентации было заявлено, что проект от создателей МАЛЬЧИШНИКА В ВЕГАСЕ и ОЧЕНЬ ПЛОХИХ МАМОЧЕК выйдет в США уже в ближайший уикенд на 3 тысячах экранов. Прокатчиком ленты в Штатах стал Lionsgate. В России у картины планируется трейлеринг перед фильмами ДЖОКЕР и ГЕМИНИ, а диджитал-компания будет включать партнерство с «Яндексом», «КиноПоиском», «Афишей». В качестве фильмов-аналогов называются ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ, ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА, 21 И БОЛЬШЕ. Букерам показали трейлер и фрагмент фильма, по которым видно, что в картине будет не только юмор, но и милая романтическая линия.

С 24 октября в прокат выйдет приключенческое драмеди АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ, которое дистрибьютор приобрел на Каннском кинорынке этого года. Картина уже демонстрировалась в России на кинофестивале AMFEST и на Comic Con Russia. Проект продвигается в первую очередь как фестивальный зрительский хит – у него отличная критика (95% «свежести» на Rotten Tomatoes) и параллельно такие же отличные отзывы зрителей (96% на том же сайте). Прокатчик проводит параллель с ЗЕЛЕНОЙ КНИГОЙ и называет новинку «потенциальным хитом осени». Трейлеринг включает показы перед фильмами ИГРА ГАННИБАЛА, ЩЕГОЛ и ДЖОКЕР. Гостям презентации по фильму показали уже знакомый ролик, подтверждающий все вышесказанное. А позже букерам продемонстрировали и всю картину целиком.

Дублированным роликом представили и духоподъемную драму В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ, главные роли в которой исполнили Тереза Палмер и Сэм Нил. Картина, стартующая 7 ноября, рассказывает об участнице конных турниров, которая получает серьезную травму и начинает бороться за выживание. В качестве аналогов называются фильмы о сильных женщинах – ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ и МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН. Судя по ролику, картина будет, как и полагается подобным образчикам жанра – очень драматичной, но при этом вдохновляющей и светлой. Еще одним ноябрьским релизом для компании станет шведский триллер ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ (14 ноября) от режиссера уже культового хоррора 1408, а также боевика ПЛАН ПОБЕГА. В центре сюжета – расследование убийств серийного маньяка, который сам сдался полиции. Продемонстрированный ролик напомнил о таких картинах, как СНЕГОВИК, ЗОДИАК и ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА.

В пакете компании два фэнтези-проекта, один – семейный, другой – более брутальный и мрачный. Так, 6 декабря выходит картина ЭСПЕН В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ЗАМКА, являющаяся продолжением норвежской ленты 2017 года ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ. Это приключение для всей семьи, сделанное с юмором. Другой жанровый проект, ВАЛЬГАЛЛА: РАГНАРЁК, начнет работу после новогодних праздников, 16 января. Букерам показали эксклюзивный ролик, в котором были видны впечатляющие визуальные эффекты. По атмосфере эта картина больше напоминает знаменитые сериалы «Игра престолов» и «Викинги». Также в январе (23-го числа) планируется выпуск мелодрамы ОН И ОНА от режиссера Седрика Клапиша (КИТАЙСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА, ПАРИЖ). Это романтическая история о двух молодых людях, которые живут по соседству и мечтают встретить свою любовь.

Без каких-либо видеоматериалов букерам представили проекты ОСОБЕННЫЕ (20 февраля), ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ (30 апреля) и ВЫХОДНЫЕ ОФФЛАЙН. Первый сняли режиссеры 1+1 и ПРАЗДНИЧНОГО ПЕРЕПОЛОХА. Картина была показана на недавнем Каннском кинофестивале. В качестве аналогов называются упомянутый 1+1 и ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ. Одну из главных ролей исполнил любимчик российских зрителей Венсан Кассель. Второй проект расскажет об истории девушки, которая влюбляется сразу в двух мужчин. В фильме сыграли Шейлин Вудли (ДИВЕРГЕНТ, ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ, ВО ВЛАСТИ СТИХИИ), Джейми Дорнан (трилогия ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО) и Себастьян Стэн (ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА, МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ). Третья картина – в духе фильмов МЫ – МИЛЛЕРЫ и КАНИКУЛЫ. Главные роли исполнили Айла Фишер (ШОПОГОЛИК, ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ) и Мэтт Уолш (сериалы «Как я встретил вашу маму», «Бруклин 9-9»).

По картине ТУННЕЛЬ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ (26 марта) показали рабочие материалы без графики и спецэффектов. Проект расскажет о последствиях автокатастрофы в туннеле в ледяных норвежских горах. Судя по материалам, лента будет делать ставку на реалистичность и драматичность произошедшего. Аналогами называются картины ЭВЕРЕСТ и ЧУДО НА ГУДЗОНЕ.

На 9 апреля запланирован старт французской комедии #ЯЗДЕСЬ. Картина напоминает сразу несколько голливудских проектов – ТЕРМИНАЛ, ОТПУСК ПО ОБМЕНУ и РЕАЛЬНУЮ ЛЮБОВЬ. А 23 апреля выйдет фантастический экшн СОЗДАТЕЛЬ с Тео Джеймсом (ДИВЕРГЕНТ, ИСКУССТВО ОБМАНА) в главной роли. Показанный трейлер напомнил смесь БЕГУЩЕГО ПО ЛЕЗВИЮ и ИЗ МАШИНЫ с уклоном в триллер.

В конце презентации был представлен пока единственный российский фильм в пакете компании – ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ. Это сборник из пяти короткометражек, объединенных в один проект. Актерский состав у картины поистине звездный – Анна Михалкова, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Анна Слю, Полина Виторган. Старт проекта намечен под Международный женский день, 5 марта. Букерам показали полностью одну из историй, по сюжету которой в недалеком будущем женщины и мужчины вынуждены будут выбирать себе спутников в госучреждениях наподобие МФЦ. С процессом выбора связаны различные комичные ситуации. История в фильме оказалась крайне оригинальной и необычной – такого в отечественном кино еще не было. Однако качество юмора пока вызывает вопросы. Продюсер проекта Юлия Мишкинене пообещала, что все истории будут очень актуальными и современными.

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09.10.2019 Автор: Дмитрий Некрасов