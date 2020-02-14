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Руководство французской премии «Сезар» уйдет в отставку

В местной Киноакадемии грядут большие перемены

Члены Совета французской Киноакадемии, вручающей национальную кинопремию «Сезар», объявили о том, что собираются уйти в отставку после предстоящей церемонии награждения, которая пройдет 28 февраля, сообщает Variety. Наиболее ожидаемая отставка − уход французского продюсера Алена Терзяна, долгое время возглавлявшего как саму Академию «Сезар», так и организацию APC (Association for the Promotion of Cinema), курирующую деятельность премии. Среди других членов Академии, которые подали в отставку − продюсер(-ка) Даниэль Томпсон и бывший президент Каннского фестиваля Жиль Жакоб. 

Неожиданное заявление последовало сразу вслед за бурной реакцией французской кинообщественности на выдвижение фильма Романа Полански ОФИЦЕР И ШПИОН на премию «Сезар» в 12 номинациях. Также премию подвергли жесткой критике за то, что постановщицу Клэр Дэни и сценаристку Виржинию Депант не допустили на одно из закрытых гала-мероприятий в преддверии церемонии.

Впрочем, столь резкий переход к глобальному реформированию Киноакадемии, скорее всего, является реакцией на растущее давление и угрозу бойкота со стороны определенной части представителей французской киноиндустрии. За последнее время многие лидеры отрасли неоднократно напоминали об отсутствии гендерного равенства и разнообразия, а также гласности и прозрачности внутри самой Киноакадемии.

Петиция о необходимости реформировать премию была обнародована во вторник в газете Le Monde. Ее подписали 400 деятелей кино, в том числе суперзвезды Омар Си и Леа Сейду, продюсер Саид бен Саид и режиссеры Мишель Хазанавичус, Эрик Толедано, Жак Одиар, Арно Деплешен и Оливье Накаш.

Подписавшие петицию утверждают, что BAFTA и Европейская кинопремия в сравнении с «Сезаром» являются гораздо более «демократичными», в том числе потому что позволяют избирать членов Советов данных премий. В то же время 4700 членов «Сезара» не могут повлиять ни на принципы работы Академии, ни даже на саму церемонию награждения.

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14.02.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Variety

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