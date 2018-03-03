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«Нелюбовь» получила главную кинонаграду Франции

В Париже вручены премии «Сезар»

В Париже прошла церемония вручения французской национальной кинопремии «Сезар». Победителем в категории «Лучший зарубежный фильм» стала российская драма НЕЛЮБОВЬ режиссера Андрея Звягинцева. Вместе с ней на приз претендовали фильмы ДЮНКЕРКЛА-ЛА ЛЕНДСЛУЧАЙ В ОТЕЛЕ «НИЛ ХИЛТОН»КВАДРАТОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ и пакистанский NOCES (СВАДЬБА)

Триумфатором премии этого года стал фильм 120 УДАРОВ В МИНУТУ Робена Кампийо. Эта картина получила сразу шесть наград, включая «Сезар» за «Лучший фильм года». Пять наград досталось фильму ДО СВИДАНИЯ ТАМ, НАВЕРХУ, в том числе за лучшую режиссуру. Почетного «Сезара» получила испанская актриса Пенелопа Крус. 

Премия «Сезар» (Cesar) ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники (Acadеmie des arts et techniques du cinеma) с 1976 года. Ее победители выбираются по результатам тайного голосования членов академии, которая на сегодняшний день насчитывает более 4 тысяч человек.

03.03.2018 Автор: Артур Чачелов

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