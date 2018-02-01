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«Нелюбовь» попала в номинацию французской премии «Сезар»

Она будет бороться за звание лучшего зарубежного фильма

Французская национальная кинопремия «Сезар» накануне объявила своих номинантов. В категории «Лучший зарубежный фильм» обнаружилась и российская драма НЕЛЮБОВЬ режиссера Андрея Звягинцева. Вместе с ней в номинации также представлены ДЮНКЕРК, ЛА-ЛА ЛЕНД, СЛУЧАЙ В ОТЕЛЕ «НИЛ ХИЛТОН», КВАДРАТ, ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ и пакистанский проект NOCES

Премия «Сезар» (Cesar) ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники (Acadеmie des arts et techniques du cinеma) с 1976 года. Ее победители выбираются по результатам тайного голосования членов академии, которая на сегодняшний день насчитывает более 4 тысяч человек.

Уже известно, что в этом году почетного «Сезара» получит испанская актриса Пенелопа Крус. Церемония вручения призов состоится 2 марта.

01.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости

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