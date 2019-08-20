«Союзмультфильм» получит исключительные права на образ Чебурашки

«Союзмультфильм» договорился с наследниками Эдуарда Успенского и теперь будет владельцем исключительных прав на использование персонажа Чебурашка. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на слова главы компании Юлианы Слащевой. Она отметила, что передача прав состоялась на тех же условиях, на которых договорились по проекту «Простоквашино» в 2018 году. Они предполагают пожизненные отчисления Эдуарду Успенскому и его наследникам. Сейчас документы находятся на стадии «формального согласования» в Минкульте и Росимуществе.

Теперь «Союзмультфильм» сможет снимать новые мультфильмы с участием этого персонажа. Студия уже рассматривает возможность запуска новых экранизаций «Чебурашки»: дело в том, что существует одно произведение Эдуарда Успенского, которое до этого не было экранизировано. Его название не раскрывается.

Чебурашка «появился на свет» в 1966 году. Он был одним из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья». Писатель оформил права на торговую марку «Чебурашка» в 90-е годы.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

20.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ