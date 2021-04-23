«Синема Парк» потребовал лишить лицензии кредитовавший его банк «Траст»

Принадлежащее структурам Александра Мамута АО «Синема парк» подало в Арбитражный суд Москвы иск к Банку России, сообщает «Интерфакс». Компания требует отозвать лицензию у кредитовавшего ее банка «Траст». В «Синема Парке» уверены, что организация давно не ведет свою деятельность надлежащим образом и не может называться банком.

Иск подан на этой неделе. Банк России (ЦБ) является регулятором банковского рынка, но при этом еще и акционером «Траста». Истец указывает, что «Траст» не соблюдает обязательные банковские нормативы более пяти лет и уже фактически не ведет активные банковские операции. По мнению «Синема Парка», «Траст» незаконно занимается коллекторской и торговой деятельностью, используя в качестве «прикрытия» банковскую лицензию и режим санации.

Пресс-службы банка и «Синема Парка» иск не комментируют.

Напомним, что общий долг компаний бизнесмена Александра Мамута перед банком «Траст» составляет порядка 23 млрд рублей, основная его часть приходится на кинобизнес. Обязательства компаний A&NN Investments Limited и АО «Синема парк» оцениваются в 19 млрд рублей и не обслуживаются с марта 2020 года. В марте 2021 года банк предъявил к АО «Синема Парк» требование о досрочном погашении всех предоставленных кредитов и процентов по ним с учетом пеней за несвоевременную уплату на общую сумму 12 млрд рублей.

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23.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Интерфакс»