Мединский провел встречу с участниками «Синепозиума»

В Санкт-Петербурге завершил работу 43-й Международный Синепозиум − форум Международной Ассоциации Кинокомиссий (AFCI). Финалом петербургской части форума стала панельная совместная дискуссия «Синепозиума» и «Кино Экспо» с участием министра культуры РФ Владимира Мединского под названием «Креативная экономика: как кино привлекает инвестиции в регион?»

В дискуссии также приняли участие: заместитель министра экономического развития РФ Тимур Максимов, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, руководитель фактического производства в Blumhouse Productions Джанетт Волтурно, старший Вице-Президент Universal Studios Кристен Карр Стуббе, генеральный директор АНО «Русский офис кинокомиссий» Валерий Купеев, заместитель председателя кинокомиссии Тульской области Михаил Канаев, руководитель кинокомиссии Приморского края Дмитрий Шевцов, Менеджер проектов кинокомиссии Приморского края Александра Лазарева, руководитель отдела «Мастерская «Европеец-азиат» ГАУК «Сахалинское кинодосуговое объединение» Илья Шамазов. Модератором панели выступила эксперт РЭЦ Евгения Данильченко − один из разработчиков проекта рибейтов.

Участники обсудили, как работает международная система рибейтов, какие международные механизмы возмещения расходов по оказанию государственной поддержки развитию креативных индустрий инкорпорированы в федеральную систему рибейтов, каким образом адаптировать федеральную систему программы рибейтов в РФ на региональных уровнях и какой экономический эффект окажет новая программа государственной поддержки на экономику регионов.

«По всему миру кинокомиссии являются эффективным инструментом продвижения регионов при съемках кинофильмов и телесериалов, − отметил Владимир Мединский. Министр рассказал, что в настоящее время в 100 странах работает более 1000 кинокомиссий, в функции которых входит администрирование льгот, реализация механизма рибейтов, возвращение или поощрение части расходов на производство фильмов через предоставление субсидий из регионального бюджета. Цель кинокомиссий − продвижение региона и развитие киноиндустрии. Кинокомиссия является модератором между региональными властями и кинокомпаниями. Это служба одного окна, которая решает все вопросы, в том числе связанные с организацией съемок на территории регионов. А съемки − это создание рабочих мест, улучшение инфраструктуры, улучшение финансового климата и продвижение региона.

«В настоящее время в России есть два типа кинокомиссий, − рассказал Мединский. − Первый − где есть возврат. Это кинокомиссии Приморского края, Калининград, Ульяновская, Вологодская, Новгородская, Иркутская области и Пермский край. И второй тип − без возврата. Это Москва, Астрахань, Тула, Крым, Карелия, Татарстан, Башкортостан, Архангельск. Это скорее региональные инициативные творческие группы. Мы думаем в Минкульте о создании федеральной единой кинокомиссии, которая координировала бы региональные, помогала бы методически и организационно. Сейчас мы с замминистра экономики разрабатываем один из документов по финансовой поддержке кинопроизводства на федеральном уровне».

Глава Минкультуры отметил, что к внесению в правительство готовится проект постановления о господдержке кинематографии в России, который предполагает выделение субсидий организациям кинопроизводства. В первую очередь речь идет о зарубежных компаниях, которые работая в сотрудничестве с российскими кинокомпаниями, будут снимать кино в России. Есть несколько условий, которым должны соответствовать эти проекты, но в случае этого соответствия, они смогут претендовать не только на региональные выплаты, но и на так называемый федеральный рибейт.

«Мы бы хотели, чтобы оператором этого проекта стал РЭЦ, − сказал Мединский. − Мы сознательно устанавливаем достаточно низкий порог для входа, то есть даже та кинокомпания, которая захочет снять документальный или анимационный фильм с относительно небольшим бюджетом, сможет приехать сюда и получить поддержку и возмещение части расходов. Это будет минимально забюрократизированная система, и тем самым, я уверен, что если данное постановление будет принято, то в конкурентном отношении мы существенно выиграем у тех стран, которые уже ввели систему рибейтов, а это почти вся Европа, а также наши соседи − Казахстан, Украина, страны Прибалтики».

Заместитель министра экономического развития Тимур Максимов рассказал о существовании еще одной возможности помощи кинематографистам. На этот раз речь идет о производителях российской продукции. Вскоре государство сможет выделить субсидию для адаптации и сертификации проектов к требованиям внешних рынков. «Мера, которая хорошо зарекомендовала себя в промышленности в отношении товаров, и мы планируем ее также сделать для кино, − рассказал Максимов. − Предполагается, что часть расходов (до 70%) на продвижение на внешние рынки, на дубляж, на перевод, на субтитрирование может быть компенсирована национальным производителям. Опять же главный вопрос сейчас − это деньги, сколько денег на это закладывать в бюджет? В этом году мы из экономии закладываем 300 млн рублей, на следующий год планы чуть более амбициозные. По общению с отраслью мы понимаем, что потенциал у этой меры достаточно большой».

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева отметила, что старейшая отраслеобразующая анимационная студия, которую она представляет, принимала активное участие в подготовке всех документов по мерам поддержки государства, о которой говорили на встрече. «Нам очень важна тема ребейтов и их внедрения как на региональном уровне, так и на федеральном, а также нам очень важна поддержка государства в части дубляжа в наших анимационных проектах, которые уже сегодня очень хорошо воспринимаются на международных рынках и наша анимация с радостью встречается на всех кинорынках, где мы участвуем, − сказала Слащева. − Любой российский проект должен быть дублирован как минимум на 3-4, а лучше 5 иностранных языков сразу для того, чтобы наша анимация получила распространение и смогла продаваться в мире. Поэтому оба этих постановления, обе эти инициативы государства совместны с отраслью, мы очень активно поддерживаем». Глава концерна заявила, что «Союзмультфильм» хочет активнее развиваться в регионах. Поэтому студия обсуждает с целым рядом регионов и губернаторов возможности создания анимационных кластеров.

Старший Вице-Президент Universal Studios Кристен Карр Стуббе отметил, что подобные стимулирующие меры очень важны для сотрудничества, однако не стоит забывать и об эффективной правовой системе, которая смогла бы соответствовать правовой системе США в данных вопросах. Струббе заявил, что нужны российские специалисты, которые понимают, как соединить две эти правовые и финансовые системы.

В финале встречи Владимир Мединский предложил организаторам Синепозиума подготовить список регионов, в которых создание кинокомиссий имеет смысл, а также список профессионалов, которых можно рекомендовать для реализации этого проекта. Министр пообещал дать распоряжение губернаторам, на основании которого власти на местах окажут будущим кинокомиссиям всю необходимую поддержку.

Завершая встречу, генеральный директор АНО «Русский офис кинокомиссий» Валерий Купеев рассказал, что удовлетворен первыми результатами нынешнего «Синепозиума», потому что форум заметно повлиял на формирование имиджа России в глазах наших потенциальных иностранных партнеров. 17 сентября часть участников «Синепозмума» отправится в Москву, где иностранные гости ознакомятся с производственными мощностями столичной киноиндустрии.

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17.09.2019 Автор: Артур Чачелов, Аня Корниенко