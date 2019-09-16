В Петербурге обсудили проблемы кинокомиссий и системы рибейтов

С 13 по 16 сентября в Санкт-Петербурге впервые проходит Синепозиум Международной Ассоциации Кинокомиссий (AFCI). Это крупный форум, объединяющий на одной площадке кинокомиссии и лидеров кино-, теле- и медиарынка со всего мира с беспрецедентно высоким для России уровнем ключевых спикеров – старшим вице-президентом HBO Джеем Роу, главой производства Blumhouse Productions Джанетт Волтурно, продюсером БЕЗУМНОГО МАКСА: ДОРОГА ЯРОСТИ, ПЯТОГО ЭЛЕМЕНТА и ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО Ианом Смитом, старшим вице-президентом Universal Studios Кристен Карр Струббе, главой PlayStation Productions Асадом Кизильбашем, исполнительным вице-президентом Legendary Television & Digital Media Эшли Райс и другими, а также представителями Всемирной Туристской Организацией ООН (UNWTO). Первые дня были заняты насыщенной деловой программой, 15 сентября иностранным делегатам представили городской экскурсионный тур, а на 16 сентября назначена закрытая индустриальная встреча для членов AFCI. Одной из основных тем деловой программы стал кинотуризм.

На мероприятии обсуждались следующие плюсы развития креативной экономики через кино и создание эффективной системы кинокомиссий и рибейтов:

1. Возвраты средств в экономику благодаря использованию кинематографистами инфраструктуры и увеличению туристического потока в местах съемок фильмов и сериалов. Зачастую в экономику возвращается в несколько раз больше средств, чем было потрачено на выплату рибейтов. Прямой вклад кинотуризма в Италии оставляет 5% экономики, косвенные доходы – 10%. Для Северной Ирландии съемки на ее территории «Игры престолов» стали огромным стимулом для экономики, они коренным образом изменили страну. Ежегодно 300 тысяч туристов приезжают туда ради тура по местам съемок сериала. И такие истории критического увеличения турпотока после выхода успешного проекта были практически у всех спикеров Синепозиума.

2. Создание множества новых рабочих мест, особенно важное в эпоху информации и главенства сферы услуг. Спикеры отмечали, что важное частью работы с персоналом является постоянное обучение новых сотрудников.

3. Возможность транслировать за рубеж наиболее актуальный образ России. Как отметил Джей Роу, существует стереотипное представление о стране, и истории, которая могла бы отразить реальное положение дел в современной России, пока нет, но она должна быть рассказана. Люди хотят знать, что на самом деле происходит в той или иной стране, и честный фильм мог развеять мифы и в конечном счете стать магнитом для туристов.

Кинокомиссии и система рибейтов, как и туризм, в России пока только развиваются. Даже в том же Санкт-Петербурге, который принимает Синепозиум, еще нет собственной кинокомиссии. Помимо Синепозиума, серьезными шагами в будущее в этом году стали поручения правительства Министерству экономического развития изучить мировой опыт в области мер стимулирования и разработать стратегию и постановка президентом РФ Владимиром Путиным целей по улучшению показателей в области туризма. Рибейты, как было объявлено на Синепозиуме, будут запущены уже этой осенью. С точки зрения туризма стоит цель удвоить внутренний поток (сейчас на одного человека в среднем приходится 0,2 поездки в год против 5,5 в США) и также удвоить выездной поток (сейчас по этому показателю мы занимаем 16 место, и нужно войти в десятку). Работу с иностранными кинематографистами существенно упростит либерализация визового режима и введение электронных виз с 1 января 2021 года.

Развивать кинокомиссии и меры стимулирования россиянам, как всегда, придется в ускоренном режиме. Если Лондону, чтобы стать масштабным медиакластером и отладить системы, понадобилось 20 лет, то у нас такого времени, конечно, нет. Благо, что в работе можно и нужно будет опираться на уже существующие мировые практики. Согласно опыту спикеров Синепозиума, для всех продакшнов главное – понимать, что страна безопасна и работа с ней будет прозрачной, понятной и быстрой. Это значит в том числе, что в стране должна быть стабильная политическая ситуация и экономика и адекватная отчетность, с которой компании смогут работать – в сотрудничестве с Украиной, например, продакшн сталкивался даже с ситуацией, когда документы приходили на кириллице.

На Синепозиуме до делегатов донесли информацию о том, что в России есть много нестандартных локаций, развитая инфраструктура, необходимые для съемок мощности и более 150 съемочных площадок, погода не слишком холодная, а уровень безопасности в Москве, например, гораздо выше, чем в других крупных мегаполисах вроде Нью-Йорка, Парижа, Лондона и Барселоны. Они поделятся этой информацией и своими впечатлениями с зарубежными коллегами и существенно повысят статус России за ее пределами. Вместе с тем дальнейшую выгоду наши кинематографисты и власти должны будут извлечь сами. Перед страной открыты огромные возможности, которые нужно будет реализовать, постоянно демонстрируя свою открытость к ведению бизнеса и предлагая сотрудничество по конкретным проектам. Критически важна грамотная и долгосрочная поддержка властей как на уровне правительства, так и на местах – без нее, даже при всем желании кинематографистов, организовать здоровый процесс не получится.

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16.09.2019 Автор: Аня Кориниенко