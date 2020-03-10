Вторая по величине киносеть в мире пока не заметила влияния коронавируса

В прошлую пятницу компания Cineworld Group, в состав которой входит британская Cineworld и американская Regal, выпустила официальное заявление о том, что международная киносеть до сих пор не ощутила материальный ущерб из-за короновируса и сохраняет высокий уровень посещаемости на всех своих территориях (11 стран). Киносеть поспешила успокоить инвесторов, сообщив о росте посещаемости в первые два месяца текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Таким образом Cineworld отреагировала на падение своих акций, произошедших вследствие реакции рынка на перенос на ноябрь юбилейного фильма о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ.

В планах компании продолжить стабильную работу до конца года − голливудские студии заверили демонстратора, что на рынках присутствия киносети не стоит ожидать серьезных изменений в графике релизов. На самом деле НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ был перенесен из-за закрытия азиатских кинотеатров и неизбежных в связи с этим потерь в сборах. В свою очередь, кинотеатры Cineworld расположены в странах, где коронавирус пока отметился не так заметно, а именно в Великобритании и США, Канаде, Ирландии, Израиле, Венгрии, Польше, Чехии, Болгарии, Румынии и Словакии.

При этом, принимая во внимание, что эпидемия усиливает столь нежелательный для индустрии элемент непредсказуемости, Сineworld готовится к любым возможным сценариям. В случае развития эпидемии киносеть будет готова отсрочить капитальные расходы и минимизировать прочие издержки.

Выручка Сineworld, второй по величине киносети в мире, в 2019 году составила около $4,4 млрд, а скорректированная прибыль достигла около $1,03 млрд.

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10.03.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR